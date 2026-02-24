「40代に突入」三倉茉奈、妹・佳奈との幼少期ショット公開「マナカナさんが40代とは信じられません」
俳優の三倉茉奈さんは2月23日、自身のInstagramを更新。「40歳になりました！」と報告しました。
この投稿には、佳奈さんから「茉奈おめでとー！40代もよろしく」とのコメントが。ほかにもファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ただ、やはり、髪の毛が気になっちゃってました！」「マナカナさんが40代とは信じられません」「充実した最高にハッピーな一年になりますように」と、祝福の声などが寄せられました。
「ハッピーな一年に」茉奈さんは「今日誕生日を迎え、40歳になりました！40代に突入。楽しみです。双子を産んで育ててくれた母に感謝。佳奈もおめでとー！」とつづり、1枚の写真を投稿。双子の妹・佳奈さんと写った、幼少期ショットです。毛量が多く、かわいらしいです。
「2月5日はふたごの日」5日には「今日2月5日はふたごの日らしいです。なので、小さい頃の私たちと39歳の私たちの写真、貼っておきます笑」とつづり、現在と幼少期の双子ショットをそれぞれ公開した茉奈さん。変わらず美しく、かわいらしい姿は圧巻です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)