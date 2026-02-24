EXILE TETSUYAとGENERATIONS 小森隼が、2月23日に松阪市内のクラギ文化ホールにて行われた『ダンスドリーム交流会』に参加した。

本イベントでは、松阪市が昨年7月に始動させた『ダンスドリームプロジェクト ～松阪市のミライを担う君たちへダンスを通じて伝えたいメッセージ～』の今年度の総括として、中学生による発表イベントが行われた。

今回の同プロジェクトは、取組のスタートにあたり竹上真人市長及び中田雅喜教育長とともに、LDH JAPANのEXPG Officerを務めるTETSUYAが松阪市内の鎌田中学校で2025年7月に記者会見を行ったうえで、TETSUYA監修のDVD教材『中学校の現代的なリズムのダンス授業』（文部科学省選定／2文科初第450号）を松阪市内の公立中学校全11校への導入を発表。LDH JAPANのEXPG ENTERTAINMENTから運営するダンススクールのインストラクターを派遣することもあわせてアナウンスされた。

記者会見後には、会見会場となった鎌田中学校の生徒とダンスへ賭ける想いや夢を持って挑戦することの大切さを語る場を設けた他、体育教員との意見交換会ではDVD教材の活用法やポイントなどがそれぞれTETSUYA自身の口から伝えられた。その後、2025年11月と2026年1月の2回に分けて行われた各中学校のレッスンの合間には、松阪市立中学校全11校の体育教員に対してTETSUYAによるサポートタイムも行われた。

『ダンスドリーム交流会』当日は、取組に参加した10校の代表たちが2組ずつステージに上がり、ダンスで日ごろの成果を披露。TETSUYAと小森のスペシャルゲスト2人による演技後のトークタイムや表彰式では、TETSUYAは「先生方、市の職員さん、保護者の方々、そしてレッスンに参加したすべての中学生のみなさんがこのプロジェクトを通して感じた何かをこれからにつなげていただけたら嬉しいです」とし、小森は「今回のテーマでもある仲間と何かに取り組むことの大切さを感じて将来につなげてもらえたらと感じました」とそれぞれに感想を口にして生徒の真摯な姿勢を讃えた。

さらに、イベント当日はEXPG STUDIO NAGOYA及びEXPG高等学院 名古屋校、三重高等学校ダンス部 SERIOUS FLAVORによる特別パフォーマンスにくわえて、昨年のキックオフイベント時アキレス腱断裂の治療中のために「TETSUYAさんと一緒に踊りたい！」との言葉に応えられなかった鎌田中学校の生徒との約束を果たすべく、TETSUYAと小森両名も参加してEXILEの楽曲「Rising Sun」でのサプライズ共演が実現、心温まる盛り上がりの中で大団円を迎えた。

なお、プロジェクトのセカンドシーズンとなる2026年度は、改めて各学校の授業に根差したプロジェクトを予定しているとのことだ。

＜EXILE TETSUYA コメント＞

昨年7月のキックオフイベントの際もお話したのですが、これまで全国のいろいろな街で様々な機会にダンスを通して教育の現場に触れてきました。多くの自治体さん同様に松阪市さんも自身で監修したDVD教材『中学校の現代的なリズムのダンス授業』を導入してくださり、職員さんと授業へ向けた対話をさせていただいた当初から、この教材を深く理解してよりよく活用しようとしてくださっていると感じていました。実際EXPGのインストラクターが足を運ばせていただいたレッスンでは各学校の先生方の手厚いご協力があり、取組の中ほどで全11校の体育教員さんとサポートタイムを実施した折もみなさんの熱量を肌で感じました。そんな多くの方々の熱意が生徒さんにも伝わって今日の『ダンスドリーム交流会』の成功につながったんだと思います。ただ、真の成功はおそらくこの先に待っているのだとも思います。その日を迎えるために引き続きこのプロジェクトを浸透させていけたらと願っています

＜小森隼（GENERATIONS）コメント＞

これまで『観光三重』の撮影で三重エリアを訪れたり、地域との取組を重ねる中で松阪市の方々とも出会いが広がっていくのを感じていました。そういったつながりも含めて「ダンスドリームプロジェクト」の集大成である『ダンスドリーム交流会』に参加させていただけことは、三重県出身者として光栄に感じています。実は地元が松阪市に隣接する大台町というところなのですが、LDH JAPANが運営するダンススクールEXPGに通っていた頃、電車に乗って東京へ向かっていく出発点が松阪駅でした。今日出演されていた中学生のみなさんによる個性溢れるパフォーマンスにも思うところが多く、このプロジェクトのテーマにもあるようにダンスに限らず仲間と何かに取り組むことの大切さを感じて将来につなげてもらえたらとの想いを持ちました。今後も松阪市さんはもちろん三重県を盛り上げるお手伝いができたらと考えていますので、このような素敵な機会を介してご一緒させていただける日を楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）