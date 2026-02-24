「完璧なフィニッシュ」22歳の日本人が欧州で後半ATに劇的逆転弾！ 現地メディアが賛辞「相手にとって痛恨の一撃を叩き込んだ」
坂本一彩が所属するウェステルローは現地２月22日、ベルギーリーグ第26節でシャルルロワと対戦し、２−１の逆転勝利を飾った。
この試合では坂本一彩が劇的な決勝ゴールを挙げる。１−１で迎えた90＋２分、敵陣ペナルティエリア内で左からのグラウンダーの折り返しに反応。右足のダイレクトシュートを流し込んでみせた。
昨年10月以来のゴールを決めた坂本をベルギーメディア『HLN』は以下のように称賛する。
「サカモトがウェステルローに2026年のホーム初勝利をもたらす。決定的な瞬間は、後半アディショナルタイムの強烈なシュートによって訪れた。完璧なフィニッシュを決めた」
また『SPORZA』は、「シャルルロワにとって痛恨の一撃を叩き込んだ」と賛辞を贈っている。
22歳のアタッカーはこれで今季５点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】22歳日本人FWのダイレクト弾！
