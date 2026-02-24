７試合ぶりのゴールを決めた坂本。写真：アフロ

　坂本一彩が所属するウェステルローは現地２月22日、ベルギーリーグ第26節でシャルルロワと対戦し、２−１の逆転勝利を飾った。

　この試合では坂本一彩が劇的な決勝ゴールを挙げる。１−１で迎えた90＋２分、敵陣ペナルティエリア内で左からのグラウンダーの折り返しに反応。右足のダイレクトシュートを流し込んでみせた。

　昨年10月以来のゴールを決めた坂本をベルギーメディア『HLN』は以下のように称賛する。
 
「サカモトがウェステルローに2026年のホーム初勝利をもたらす。決定的な瞬間は、後半アディショナルタイムの強烈なシュートによって訪れた。完璧なフィニッシュを決めた」

　また『SPORZA』は、「シャルルロワにとって痛恨の一撃を叩き込んだ」と賛辞を贈っている。

　22歳のアタッカーはこれで今季５点目となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

