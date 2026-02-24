第3子出産の鈴木あきえ、新生児末っ子を囲む長男＆長女の写真公開「口元似てる」「愛があふれてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの鈴木あきえが2月24日、自身のInstagramを更新。新生児の末っ子と、7歳の長男、5歳の長女とのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元「ブランチ」リポーター「口元似てる」長男＆長女が生まれたばかりの末っ子囲む姿公開
鈴木は「慌ただしすぎる連休が無事終わり、子供たち今週も元気に出発」と近況を報告。投稿されたモノクロ写真には「7歳」「5歳」の文字で顔を隠した長男長女が、末っ子と共に嬉しそうに座っている姿が収められている。「上にきょうだいがいると、どうしても産後関係なく動いちゃいますよね」とつづり「最近の我が家は にーさんねーさんの『赤ちゃんのお世話をしたい！』欲が爆発しておりまして…」「微笑ましさとヒヤヒヤのループで 母のホルモンも相変わらずジェットコースターでございます」と母としての心境も率直に続けている。
また、「昨夜は お兄ちゃんがハマってるコナンを どうにか2人して読み聞かせておりました。笑 」「＃自分のことを『代表だよ〜！』と末っ子にすりこむ息子」「＃夜間授乳中も目が覚めると『私も限界まで起きるから！』と言って秒で眠りにつく娘」と子供達の愛らしいエピソードと共に、末っ子を抱っこした長男に向かって長女が「名探偵コナン」の漫画を開いて見せている姿も公開している。
この投稿には「素敵な写真」「愛があふれてる」「口元似てる」「ほっこりしました」「無理せずに」「尊い」などの反響が寄せられている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2026年2月にInstagramで第3子の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
