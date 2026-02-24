高市発言報道で、一気に円安に振れる ドル円一時１５５．８０付近＝ロンドン為替



ロンドン朝方、円売りが強まっている。毎日新聞が「高市首相、追加利上げに難色示す 日銀・植田総裁との会談で」と報じたことに反応。ドル円は155.00付近から一時155.82レベルまで急伸。クロス円も円安に傾いており、ユーロ円は182.50台から183.43レベル、ポンド円は209.00付近から209.96レベルまで高値を伸ばした。



毎日新聞は「高市早苗首相が日銀の植田和男総裁と16日に会談した際、追加利上げに難色を示していたことが分かった。複数の関係者が毎日新聞の取材に明らかにした。」と報じている。



USD/JPY 155.73 EUR/JPY 183.34 GBP/JPY 209.83

