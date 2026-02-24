組織再生の司法ドラマ

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの特番のため、2週にわたって放送を休んだNHKのドラマが再開される。松山ケンイチ（40）主演の「テミスの不確かな法廷」（火曜午後10時）。社会性と娯楽性、そして感動が絶妙のバランスで配分されたドラマだ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真】「色っぽい」「かわいすぎる」と反響…「異性化した」松山ケンイチ

主人公は安堂清春（松山ケンイチ）。任官7年目の裁判官で、群馬県の前橋地裁第一支部に赴任したばかり。周囲には伏せてあるが、13歳の時にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）の診断を受けた。

任官してから出した刑事裁判の無罪判決は2件。有罪率は99.9％以上だから、普通じゃない。周囲は安堂の言動も普通じゃないと思っていた。それは本人が一番強く感じていることだった。

松山ケンイチ

安堂は冗談や嫌味、皮肉が分からない。言葉を真に受ける。安堂が弁護人を裁判官権限で解任したところ、逆に裁判官忌避（安堂の裁判からの排除）を申し立てられそうになり、上司に当たる部長判事・門倉茂（遠藤憲一）から「歴史に名を残したな」と嫌味を言われたが、「ありがとうございます」と礼を言った。

ほかにも2つ以上のことを同時に出来ない。こだわりも強い。裁判を事務的にこなせない。もっとも、だから安堂の裁判では埋もれてしまいそうな真相があぶり出される。安堂は凄まじいまでの集中力と抜群の記憶力なども持つ。

司法の在り方を問うドラマである。しかし、司法ドラマが肌に合わない人にも面白いのではないか。普通じゃない安堂が現れたことにより、硬直した組織、堕落した個人が再生していく。共生というものも考えさせる。そもそも普通って何だろう？

弁護士も変える

第1回の被告はガソリンスタンドで働くアルバイトの江沢卓郎（小林虎之介）。タクシーに体当たりし、降りてきた乗客の市長を殴った。保険金目当ての詐欺罪と傷害罪で起訴されたが、法廷で「全部違う」と言い放つ。

安堂も納得できなかった。刑事訴訟法の許す範囲内で江沢の家の周辺で聞き込みを行う。すると、江沢家は市に土地開発の名目で田畑を売ったところ、次々と不幸に襲われたことを知る。市の土地は企業に売れず、江沢の父親は新しい働き口を得られなかった。母親は家を出てしまい、父親は自死した。姉は脳梗塞で亡くなった。

弁護士としてやはり江沢家に来た小野崎乃亜（鳴海唯）は安堂の姿を見てクビを捻る。なぜ裁判官が来ているのか。安堂はこう答えた。「どうして知能犯（保険金詐欺）から粗暴犯（傷害）に変わったんでしょう」。小野崎は言葉を失う。気が付かなかった。

小野崎は東京の大手法律事務所に勤務していたが、前橋に来た。挫折したからである。弁護士になった当初は正義感に燃えていたが、無罪判決はなかなか勝ち取れない。いつしか無罪を主張する被告にも罪を認めさせ、情状面で争うようになった。しかし、ある交通事故の裁判で被告に泣かれてしまい、強いショックを受ける。「どうして誰も信じてくれないんですか」。自分の間違いに気付き、心が折れた。

安堂は小野崎が集めた資料をほんの一瞬見ただけで、あることに気付く。江沢の姉はタクシーの運転手と同級生。何かある。運転手は検察側証人として法廷に呼ばれたが、弁護側の小野崎に対し、真実を告白した。

江沢の姉は脳梗塞で倒れたが、手術をすれば助かったかも知れなかった。それを運転手は乗客の医師たちの会話で知った。医師たちは市長の後援会活動に出席し、不在だった。運転手は守秘義務と分かっていながら、死んだ同級生の弟である江沢に話した。

だから江沢は市長を殴った。法廷で「姉ちゃんはたった1人の家族だった」と悔しそうにつぶやいた。運転手に迷惑を掛けたくないため、事件の詳細は黙秘していた。けれど法廷で口にしたとおり「全部違う」のである。

安堂は江沢に対し、傷害罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。詐欺罪はもちろん無罪。小野崎は安堂との裁判によって弁護士の役割を思い出した。

部長判事の門倉は定年まで残り2年。事なかれ主義だ。よく冗談めかして「裁判官になんて、なるんじゃなかった」と言うが、どうも本音らしい。

出世とは無縁。支部まわりを続けてきたからだ。かつては「伝説の反逆児」と呼ばれ、原発訴訟や環境訴訟で弁護側が快哉を叫ぶ判決を出していたためらしい。

だが、門倉も変わる。運送会社の運転手・佐久間義之（清水伸）が通行人を死なせてしまい、自分も死んだ民事訴訟がきっかけだった。

佐久間の娘で大学生の四宮絵里（伊東蒼）が過重労働に原因があるとして運送会社を訴えた。裁判長が門倉、右陪席が安堂、左陪席は任官3年目の落合知佳（恒松祐里）である。落合は上昇志向が強く、裁判を事務的に進める女性だった。

エンケンも反逆児に

当初の門倉はいつも通り事なかれ主義だった。しかし、安堂が「業界調査」と称して同業他社の実態を調べたり、佐久間の直近のドライブレコーダーを全て見ようとしたりしているのを目の当たりにして、徐々に顔つきが変わる。

裁判中、被告側弁護人が、佐久間が副業で警備員をしていた事実を持ち出す。睡眠時無呼吸症候群の持病もあった。左陪席の落合は「これで決まりですね」と口にする。しかし門倉は「うーん」と唸る。決めつけたくなかった。

ドラレコの分析などにより、運送会社が運転手たちに過積載をしていたことが分かる。法定規則を超える荷物を運ばされていた。事故原因は過重労働でなく、過積載だった疑いが濃い。

門倉は司法行政の事務方トップである最高裁事務総長の矢延昭介（矢島健一）に釘を刺されていた。「悪目立ちするなよ」。矢延は門倉の同期で、定年後のことを相談していた。矢延がほのめかしたところによると、運送会社の親会社は法務相など政界とつながっているという。

門倉は本来の自分と求められている自分の狭間で苦悩する。スマホで家族の映像を見た。「まぁ、うまくやるよ」と言った。だが、安堂が裁判に取り組む真摯な姿勢が、門倉に反逆児だったころを思い出させた。

形勢不利と見た相手方の弁護士が絵里を相手に事実上のスラップ訴訟を仕掛けようとした。すると「司法の場を舐めるなよ！」と叫ぶ。門倉がたしなめなくても右陪席の安堂がガタガタと揺れていたから、相手側の弁護士に意見しただろう。

門倉は「高裁に即時抗告してもらっても構わない」と言い放つ。自分の裁判が気に入らないのなら、高裁でやれというわけである。さらに政界につながる親会社の傘下にある子会社すべてのドラレコの提出を命じた。裁判は絵里が勝利した。

左陪席の落合はうんざりした表情だった。でも落合も変わる。発端はアパートの大家が申し立てたベトナム人男性のグエン・バン・ホン（ジュリウス）の立ち退き申し立て。落合はいつもどおり事務的に処理し、強制立ち退きを決めた。

強制執行の執行官は津村綾乃（市川実日子）。冷めた目で裁判官たちを見つめている。安堂らに事件の真相を知るカギを教えることもあり、キレ者だ。

大家の申し立てだと、立ち退きの理由は騒音と猫を飼っていることだが、津村が見たところ、どちらも該当しそうにない。だが、13歳くらいの少女がいた。津村が警察へ連絡しようとすると、グエンに刺された。

少女の名前は春。無戸籍だった。母親は学校に行かせず、アパートの1室で認知症の祖母の世話をさせていた。祖母が亡くなると、今度は自分の経営するスナックで働かせていた。

春が逃げ出そうとしたところ、母親に見つかる。揉み合いになり、転倒した母親は死んだ。春はビルから飛び降りて死のうとするが、グエンに止められる。気持ちが落ち着き、自首できるようになるまで、グエンの部屋にいることになった。だからグエンは警察と聞いて動揺し、津村を刺した。

グエンは逮捕されたが、春は収容先の施設から消えた。施設職員らが探すが、その中には落合もいた。らしくない行動だ。春の身の上を知ったからだが、安堂と門倉に感化された。

落合が春に掛けた言葉もいつもとは違った。「これからも辛い現状に直面するでしょうが、そのときは『助けて』と声を上げてください」。本人たちが気づかぬうち、事なかれ主義がはびこっていた前橋地裁第一支部は最強チームになっていた。

小野崎も真実と被告人の利益を追い求める弁護士になった。その先輩弁護士・穂積英子（山本未來）も優秀で、弱者の側に立つことを忘れない。絵里の裁判でも弁護人になった。

この面々がやがて手掛ける事件は再審請求だ。一家4人が惨殺された「前橋一家殺人事件」。逮捕された36歳の男は知り調べでは自供したが、裁判では無罪を主張。それでも死刑が言い渡され、既に執行された。

ドラマを離れても死刑が執行されたあと、再審が開始された例はない。だから冤罪が認められたケースもない。取り返しが付かないせいでもあるだろう。

再審請求は既に1度脚下されている。2度目の請求である。新証拠はあるのか。あった場合、安堂、門倉、落合はどう評価するのか。

元死刑囚の自供を取ったのは結城英俊（小木茂光）。最高検察庁ナンバー3の次長検事である。安堂の実父だ。12歳のときに両親は離婚した。安堂たちが再審開始の判決を出すと、検察庁は困る。結城は窮地に追い込まれる。

安堂は結城の影響を強く受けているようだ。結城は目標なのか、それとも反面教師なのか。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部