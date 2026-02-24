ソフトバンクで2年連続リーグ最多勝をマークした有原航平が6年ぶりに古巣・日本ハムに帰ってきた。先発陣の柱の加入は、就任5年目で頂点を狙う新庄剛志監督にとっても、大きな追い風となる。そして、過去にも移籍先から数年後、古巣に帰り、優勝に貢献した男たちが存在した。【久保田龍雄/ライター】

運命だったように思います

「（有原に続いて）上沢（直之）君に帰ってきてほしいなと思います」の新庄発言に対し、「渡せません!」と突っぱねたソフトバンク・小久保裕紀監督も、その一人である。

ダイエー時代の2003年オフ、当時の球団フロントとの確執などから、自らトレードを志願して、異例の無償トレードという形で巨人に移籍すると翌04年、右打者では球団史上初のシーズン40本塁打以上（41本塁打）を達成するなど、中心打者として活躍した。

さらに06年には、移籍選手では球団史上初の主将に指名され、「ジャイアンツで現役を終える」と決意した。

だが、同年6月2日の西武戦で三ゴロを処理した際に右手親指内側側副靭帯を剥離骨折し、2ヵ月半戦線離脱したことがきっかけで、野球人生が変わっていく。

直後の6月下旬、ダイエー時代の恩師・王貞治ソフトバンク監督が胃に腫瘍が見つかり、7月6日に手術入院した。退院後、小久保が見舞いに行くと、王監督は自身の容態よりも親指のケガを心配してくれた。

もし、ケガをすることなく、試合に出つづけていれば、チームのこと以外考える余裕もなかったはずだが、日に日に小久保の心の中で「また王さんと同じユニホームを着て戦いたい」の思いが強くなっていった。

「私はジャイアンツに対して何の不満もありませんでした。それどころか、キャプテンを任され、けがで二か月半も離脱したことで、チームに迷惑をかけてしまい、申し訳ない気持ちのほうが強かったです」（自著『一瞬に生きる』小学館）。

迷いに迷った末、オフにFA権を行使し、3年ぶりにホークスに復帰した。

「あのトレードから三年。こうして福岡に帰ることは運命だったように思います」（同書）。

王監督の在任中に胴上げする夢は叶わなかったものの、チームは2011年に8年ぶりの日本一を達成し、小久保はシリーズ史上最年長（40歳1ヵ月）のMVPに輝いた。

泥だらけでプレーしている姿を見ていただきたい

2016年、広島の25年ぶりVの立役者となった新井貴浩と黒田博樹も、前年に阪神、MLBから揃って8年ぶりに古巣復帰したことで知られている。

新井は阪神最終年の14年、一塁でポジションが重なるゴメスの加入で出番が減り、ソフトバンクとの日本シリーズも、腰痛の影響で1試合も出ることなく終わった。

「もっと試合に出たい。体だってまだまだ大丈夫だ」と自分の居場所がないことを痛感した新井は、オフの契約更改で減額制限を大幅に超える条件を提示されると、新天地での出場機会を求めて、自由契約になった。

移籍先については、少なくとも古巣の広島だけはないと思っていたという。FAで出て行った人間が戻ってくるのを、ファンは絶対に許してくれないだろうと考えていたからだ。

だが、思いもよらず、鈴木清明球団本部長から「帰ってこい」と温かい言葉をかけられた。「自分は帰ってはいけない」という心の葛藤に対しても、「関係ない。大丈夫」と何度も念を押してくれた。

「『帰ってこい』と言ってもらえただけで、本当に嬉しかった。それで十分だ。そして何より、復帰を決断した一番の理由は、やはり自分はカープが好きだ、ということだ」（自著『赤い心』角川書店）。

11月14日、広島入団会見の席で、新井は「初心に帰り、泥だらけでプレーしている姿を見ていただきたい」のメッセージをファンに贈っている。

午後9時の久慈

一方、ヤンキースからFAになった黒田は、14年12月中旬の時点でメジャー3球団と広島からオファーを受けていたが、なかなか最終決断を下せないでいた。

40歳になり、メジャーで1年間先発ローテを守る“最低限の仕事”を全うできるかどうか、不安が強くなっていた。近年はシーズン終盤に体力が限界を超え、メンタルで補うことによって、何とか投げ通していた。

悩みに悩んだ末、「自分がマウンドに立ったときに、奮い立たせてくれるものは何か?」と考えたとき、毎年のように「戻ってきてほしい」とラブコールを贈り続けるカープファンの存在が脳裏に浮かんだ。

「もう、最後は訳がわからなくなっていた。よし、カープに帰ろう。そう決めたのは、アメリカ時間で12月26日のことだった」（自著『決めて断つ ぶれないために大切なこと』KKベストセラーズ）。

そして、前出の鈴木球団本部長に電話して「帰ります」と告げた瞬間、8年ぶりの“広島・黒田”が実現した。

新井、黒田が復帰した15年、広島は4位に終わったが、翌16年、新井は打率3割、19本塁打、101打点、黒田は10勝を記録し、揃ってリーグ優勝の立役者になった。

“平成の牛若丸”の異名をとった俊足・堅守の内野手・久慈照嘉も、中日時代の2002年オフ、コーチ就任の話を断って自由契約になると、同年から阪神の監督に就任した恩師・星野仙一監督から「お前の枠を取っておく。また同じ仕事をしてくれ」と守備要員の能力を買われ、6年ぶりに古巣のユニホームを着た。

星野監督は中日時代の99年4月28日の阪神戦で、次にシングルヒットが出ればサイクル達成のルーキー・福留孝介に代わって7回から久慈を守備固めに送り、「福留の記録? あと10何年もやるんだから、そんなチャンスはまだまだある。チームが勝つためには久慈の力が必要」と言い切るほど信頼していた。

翌03年は主にショートの守備固めとして“午後9時の久慈”と呼ばれたほか、貴重なバイプレーヤーとして阪神の18年ぶりVに貢献した。

