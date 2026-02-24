主に子どもが発症する「水痘」いわゆる「水ぼうそう」の感染が山形県内で拡大し、2025年5月以来となる注意報レベルにまで増加していることが山形県衛生研究所の調査で明らかになりました。特に村山保健所管内では警報レベルにまで感染が広がっています。



県衛生研究所の調査によりますと県内26の小児科の定点医療機関から2月15日までの1週間に報告された水ぼうそうの感染者の数は、県全体で合わせて28人で、前の週よりも7人増加しました。定点医療機関1か所あたりの感染者数は1.08人で、注意報レベル基準値の「1人」を超えている状況です。

県全体で算出された1定点あたりの感染者数が注意報レベルになるのは2025年5月以来です。

保健所別では、特に村山保健所管内で感染が急増しており、1定点あたりの感染者数がもっとも多い2.71人で、警報レベル基準値の「2人」を超える広がりをみせています。

水ぼうそうは、2週間程度の潜伏期間を経て発症し、発熱や全身の発疹が症状として現れます。感染力が強く、空気感染や飛沫感染、接触感染で広がるおそれがあり、予防策としてはワクチン接種がもっとも有効とされています。