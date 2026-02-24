ドジャースのロバーツ監督が日本時間24日、佐々木朗希投手と山本由伸投手の次回登板日を明言しました。佐々木投手が現地時間25日、敵地のダイヤモンドバックス戦で先発登板。山本投手は現地時間27日、敵地のジャイアンツ戦で先発登板することを発表しました。

山本投手はこの日、アップとやり投げのトレーニングで体を動かした後、キャッチボールを行い、途中トレーナーと動作の確認をするなど軽めの調整を行いました。一方、佐々木投手は、今キャンプ2度目のブルペンで28球を投げ込みました。新球種のスライダーやストレートを投げ、コーチ陣とフォームの確認を入念に行いながらの投球練習でした。

この日の練習前には、デーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、先発ローテーションについて、「佐々木投手が2月25日、山本投手は2月27日登板予定」と明言。注目ポイントについて聞かれると、「全員に言えることだが、重視しているのは制球力。試合で異なるユニフォームを着た相手と対戦する中で、ボールを確実にコントロールできるかどうかを見極めたい」とコメントしました。

さらに山本投手に対しては「前回登板の由伸は良かったし、彼が日本に行く前にもう一度登板する姿を見られるのは嬉しい」と厚い信頼をよせている様子。佐々木投手についても「キャンプでの彼の様子を見る限り、印象は良い。彼は先発投手であり、ローテーション入りを期待しているが、今後も好投を続ける必要がある。今キャンプの彼は調子良く、評価すべき点は多い」と高く評価しました。