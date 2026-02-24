プロバスケットボールリーグのＢリーグ・三遠ネオフェニックスは２４日、山本明人ストレングス＆コンディショニングコーチが「有効な運転免許証を所持しない状態で自動車を運転していたことが発覚」したため職務停止と契約解除を決定したと発表した。

三遠ネオフェニックスは「所属スタッフの道路交通法違反に関するご報告」と題した文書をアップ。「このたび、三遠ネオフェニックス所属の山本明人ストレングス＆コンディショニングコーチが、有効な運転免許証を所持しない状態で自動車を運転していた事実を確認いたしました」とし「当該行為は道路交通法（無免許運転）に抵触する違法行為であり、併せて、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（Ｂリーグ）が定める規約に抵触しうる重大なコンプライアンス事案に該当するものです。倶楽部は事実確認後、速やかにＢリーグへ報告を行い、今後リーグが調査を行うことが予定されています」としている。

クラブとしては「当該スタッフの職務停止措置および契約解除の決定」「事実関係の確認および関係者への聞き取り調査の実施」「リーグへの報告および今後の調査への継続的協力」「法令順守体制および内部統制プロセスの再点検」を実施したとしている。

岡村秀一郎社長は「本件はクラブの社会的責任に深く関わる事案であり、クラブ運営上の管理体制に不備があったことは重大な問題であると認識しております。クラブの管理責任を厳粛に受けとめ、必要な再発防止措置を速やかに講じ、信頼回復に向けた対応を継続いたします」とのコメントを発表した。