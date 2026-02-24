“りくりゅう”神解説の高橋成美、帰国会見を見守り生放送で「個人的」感想 元ペア相手の木原龍一について名解説
ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したTEAM JAPANのメンバーが24日、イタリアから帰国。MBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）は、フィギュアスケートの解説が話題となった高橋成美を迎え、特集を届けた。
【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一
高橋は、経験にもとづく知識で競技を解説する一方、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の演技に対する「すごい！すごい！」「宇宙一ですよ！」といったワードや熱量で注目を集めた。
帰国会見を見守った高橋は「本当に1人1人の発する言葉だったり、かなり疲れていると思うんですけど、しっかりと次の4年を見すえた発言だったりとか」としみじみ語りつつ、「個人的には木原龍一選手が、とても眠そうだったな」と笑わせた。
木原とペアを組んでいた仲。高橋は、木原について「基本的には優しい」としつつ「一生懸命でギャグが好き」とも解説。「人を笑わせることが好きで、そこに一生懸命やるけど、すべるんです。すべるんですけど、その一生懸命さに笑ってしまう」とチャーミングに語り、またも名解説となった。
高橋は、松竹芸能所属のタレントでもある。語学が堪能。フィギュアスケートペアで、2014年ソチオリンピック日本代表。2012年世界選手権ペア銅メダリスト。
