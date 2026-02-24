「緊張なくショート、フリーを滑れた」フィギュア女子シングル銅メダルの17歳・中井亜美選手帰国会見【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナオリンピックを戦い抜いた日本選手団が帰国。

メダリストたちが帰国会見で改めて喜びを語った。

フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）は「本当にたくさんの応援ありがとうございました。シーズンはじめはオリンピックに出場できると思っていないところから始まり、今こうやってメダルをかけられていることを、本当にうれしく思います。今この場に立てているのは皆様の応援のおかげだと思っています。4年後もこの場に出場できるように頑張ります。ありがとうございました」と挨拶した。

「オリンピックを終えて得たもの、学んだもの」を聞かれた中井選手は「今回の大会で学んだことは、試合自体を楽しむということをすごく学んだ。もちろんショートプログラムが始まる前日は正直すごく緊張していたけど、初心を忘れずにということで、まずはスケートが楽しい気持ちを忘れないようにしようと思い始めてからは、緊張なくショートプログラムを滑れた。その後のフリーも、本当に緊張なく滑れたので。4年後は正直、立場だったりプレッシャーもまた変わって、あると思うので、その中でも今回学んだようにスケートの楽しさだったりを忘れないように、4年後もしっかり楽しみながら、いい結果を出せたらいいなと思います」と話した。