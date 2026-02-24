【佐野なぎさの1st写真集 なぎさの初めて】 4月22日発売予定 価格：4,180円

【拡大画像へ】

KADOKAWAは、「佐野なぎさ1st写真集 なぎさの初めて」を4月22日に発売する。価格は4,180円。

本書は「Iカップの“かしこボディ”」として注目を集めるグラビアアイドル・佐野なぎささんの1st写真集。立命館大学卒業という知性と、Iカップの圧倒的ボディを併せ持つ彼女が、これまで封印してきた“初めて”を解禁する。

撮影はインドネシア・バリにて行なわれ、自身のチャームポイントであるIカップを超アップで捉えた写真を意識的に多く掲載。手ブラやTバック、全裸の大胆カットなどのさまざまな“初めて”に挑戦した。

先行カットは、ホワイトのランジェリー、真っ赤なランジェリー、ドット柄のボディスーツ＆Tバック、花柄のワンピース、お尻が大胆にのぞく紫のランジェリー、キャビンアテンダント風のコスプレの6枚。表紙には、これまで着たことがないという黄色の水着姿を採用したほか、初めてのエッセイにも挑戦する。

【佐野なぎささんコメント】

この度、ずっと夢だった写真集を出すことができました。

この写真集は、佐野なぎさとして「初めて」をたくさん詰め込んだ一冊です。

初めての手ブラにも挑戦し、「今の自分にしか残せないものを残す！」という強い気持ちで臨みました。

初めての海外ロケで素敵なロケーションの中、これまでには見せたことのない表情や、少し背伸びをした大人な一面、そして等身大の素の私まで、ひとつひとつ丁寧に挑戦しました。

この一冊を通して、佐野なぎさの「初めて」を一緒に感じてもらえたら嬉しいです。

いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。

たくさんの方に「なぎさの初めて」が届きますように。

なお、「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBIASHI」では、本写真集の限定生写真付き特典が付属。さらに高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売される。

大阪「TSUTAYA EBIASHI」では、4月22日10時から5月10日の期間、写真集のパネル展も開催され、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」が併せて実施される。

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】

生写真1枚付き

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

（C）KADOKAWA （C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一