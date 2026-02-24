

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61697.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60924.87 ボリンジャー:＋3σ(13週)

60383.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)

58570.46 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58316.93 ボリンジャー:＋2σ(13週)

57941.46 ボリンジャー:＋2σ(26週)



57321.09 ★日経平均株価24日終値



57075.10 均衡表転換線(日足)

57021.89 6日移動平均線

56757.82 ボリンジャー:＋1σ(25日)

55708.99 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55104.95 均衡表基準線(日足)

54945.18 25日移動平均線

54341.23 新値三本足陰転値

54185.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54107.03 均衡表転換線(週足)

53132.54 ボリンジャー:-1σ(25日)

53101.06 13週移動平均線

52153.52 均衡表雲上限(日足)

52092.28 75日移動平均線

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51319.91 ボリンジャー:-2σ(25日)

50493.12 ボリンジャー:-1σ(13週)

50430.21 26週移動平均線

49925.13 均衡表基準線(週足)

49507.27 ボリンジャー:-3σ(25日)

47885.18 ボリンジャー:-2σ(13週)

46674.59 ボリンジャー:-1σ(26週)

45648.13 200日移動平均線

45277.24 ボリンジャー:-3σ(13週)

42918.96 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

39163.34 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 75.55(前日80.13)

ST.Slow(9日) 78.94(前日79.35)



ST.Fast(13週) 89.68(前日89.19)

ST.Slow(13週) 88.87(前日88.23)



［2026年2月24日］



株探ニュース

