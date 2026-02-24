　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61697.09　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60924.87　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
60383.10　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
58570.46　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58316.93　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
57941.46　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

57321.09　　★日経平均株価24日終値

57075.10　　均衡表転換線(日足)
57021.89　　6日移動平均線
56757.82　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55708.99　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55104.95　　均衡表基準線(日足)
54945.18　　25日移動平均線
54341.23　　新値三本足陰転値
54185.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54107.03　　均衡表転換線(週足)
53132.54　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53101.06　　13週移動平均線
52153.52　　均衡表雲上限(日足)
52092.28　　75日移動平均線
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51319.91　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50493.12　　ボリンジャー:-1σ(13週)
50430.21　　26週移動平均線
49925.13　　均衡表基準線(週足)
49507.27　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47885.18　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46674.59　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45648.13　　200日移動平均線
45277.24　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42918.96　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
39163.34　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　75.55(前日80.13)
ST.Slow(9日)　　78.94(前日79.35)

ST.Fast(13週)　 89.68(前日89.19)
ST.Slow(13週)　 88.87(前日88.23)

［2026年2月24日］

株探ニュース