　2月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3094銘柄。東証終値比で上昇は1410銘柄、下落は1577銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは106銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は630円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8613>　丸三　　　　　　　 1180　　 +97（　+9.0%）
2位 <5255>　モンラボ　　　　　　125　　 +10（　+8.7%）
3位 <3796>　いい生活　　　　　　531　　 +32（　+6.4%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
5位 <7167>　めぶきＦＧ　　　　 1321　 +41.0（　+3.2%）
6位 <4582>　シンバイオ　　　　　207　　　+6（　+3.0%）
7位 <8742>　小林洋行　　　　　497.2　 +12.2（　+2.5%）
8位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 20.5　　+0.5（　+2.5%）
9位 <4437>　ＧＤＨ　　　　　　　914　　 +18（　+2.0%）
10位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 30.6　　+0.6（　+2.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <479A>　ＰＲＯＮＩ　　　 1146.5　-293.5（ -20.4%）
2位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　142　　　-8（　-5.3%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　 9470　　-414（　-4.2%）
4位 <4416>　トゥルーＤ　　　　531.1　 -19.9（　-3.6%）
5位 <2338>　クオンタムＳ　　　106.2　　-3.8（　-3.5%）
6位 <228A>　オプロ　　　　　 1368.3　 -41.7（　-3.0%）
7位 <9610>　ウィルソンＷ　　　163.4　　-4.6（　-2.7%）
8位 <3920>　アイビーシー　　　972.9　 -27.1（　-2.7%）
9位 <477A>　スタートＬ　　　　667.1　 -17.9（　-2.6%）
10位 <6336>　石井表記　　　　　　854　　 -21（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8802>　菱地所　　　　　 5136.7　 +77.7（　+1.5%）
2位 <3086>　Ｊフロント　　　 2655.5　 +33.0（　+1.3%）
3位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 1872.3　 +20.8（　+1.1%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　44741　　+361（　+0.8%）
5位 <4004>　レゾナック　　　　11990　　 +90（　+0.8%）
6位 <6920>　レーザーテク　　　32160　　+240（　+0.8%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4125　　 +29（　+0.7%）
8位 <8253>　クレセゾン　　　 4667.5　 +32.5（　+0.7%）
9位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 3698　　 +25（　+0.7%）
10位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3680　 +24.0（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　　 9470　　-414（　-4.2%）
2位 <5401>　日本製鉄　　　　　　656　　-7.9（　-1.2%）
3位 <4507>　塩野義　　　　　　 3589　 -41.0（　-1.1%）
4位 <6645>　オムロン　　　　　 5232　　 -58（　-1.1%）
5位 <6841>　横河電　　　　　 5693.9　 -60.1（　-1.0%）
6位 <6504>　富士電機　　　　13014.5　-115.5（　-0.9%）
7位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3278　 -28.0（　-0.8%）
8位 <7012>　川重　　　　　　　17050　　-145（　-0.8%）
9位 <5101>　浜ゴム　　　　　 7701.1　 -57.9（　-0.7%）
10位 <1802>　大林組　　　　　 4152.5　 -28.5（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース