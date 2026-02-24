[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1410銘柄・下落1577銘柄（東証終値比）
2月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3094銘柄。東証終値比で上昇は1410銘柄、下落は1577銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは106銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は630円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8613> 丸三 1180 +97（ +9.0%）
2位 <5255> モンラボ 125 +10（ +8.7%）
3位 <3796> いい生活 531 +32（ +6.4%）
4位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
5位 <7167> めぶきＦＧ 1321 +41.0（ +3.2%）
6位 <4582> シンバイオ 207 +6（ +3.0%）
7位 <8742> 小林洋行 497.2 +12.2（ +2.5%）
8位 <5856> ＬＩＥＨ 20.5 +0.5（ +2.5%）
9位 <4437> ＧＤＨ 914 +18（ +2.0%）
10位 <8836> ＲＩＳＥ 30.6 +0.6（ +2.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <479A> ＰＲＯＮＩ 1146.5 -293.5（ -20.4%）
2位 <7615> 京都友禅ＨＤ 142 -8（ -5.3%）
3位 <4062> イビデン 9470 -414（ -4.2%）
4位 <4416> トゥルーＤ 531.1 -19.9（ -3.6%）
5位 <2338> クオンタムＳ 106.2 -3.8（ -3.5%）
6位 <228A> オプロ 1368.3 -41.7（ -3.0%）
7位 <9610> ウィルソンＷ 163.4 -4.6（ -2.7%）
8位 <3920> アイビーシー 972.9 -27.1（ -2.7%）
9位 <477A> スタートＬ 667.1 -17.9（ -2.6%）
10位 <6336> 石井表記 854 -21（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8802> 菱地所 5136.7 +77.7（ +1.5%）
2位 <3086> Ｊフロント 2655.5 +33.0（ +1.3%）
3位 <9064> ヤマトＨＤ 1872.3 +20.8（ +1.1%）
4位 <8035> 東エレク 44741 +361（ +0.8%）
5位 <4004> レゾナック 11990 +90（ +0.8%）
6位 <6920> レーザーテク 32160 +240（ +0.8%）
7位 <9984> ＳＢＧ 4125 +29（ +0.7%）
8位 <8253> クレセゾン 4667.5 +32.5（ +0.7%）
9位 <6701> ＮＥＣ 3698 +25（ +0.7%）
10位 <7203> トヨタ 3680 +24.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 9470 -414（ -4.2%）
2位 <5401> 日本製鉄 656 -7.9（ -1.2%）
3位 <4507> 塩野義 3589 -41.0（ -1.1%）
4位 <6645> オムロン 5232 -58（ -1.1%）
5位 <6841> 横河電 5693.9 -60.1（ -1.0%）
6位 <6504> 富士電機 13014.5 -115.5（ -0.9%）
7位 <6758> ソニーＧ 3278 -28.0（ -0.8%）
8位 <7012> 川重 17050 -145（ -0.8%）
9位 <5101> 浜ゴム 7701.1 -57.9（ -0.7%）
10位 <1802> 大林組 4152.5 -28.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8613> 丸三 1180 +97（ +9.0%）
2位 <5255> モンラボ 125 +10（ +8.7%）
3位 <3796> いい生活 531 +32（ +6.4%）
4位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
5位 <7167> めぶきＦＧ 1321 +41.0（ +3.2%）
6位 <4582> シンバイオ 207 +6（ +3.0%）
7位 <8742> 小林洋行 497.2 +12.2（ +2.5%）
8位 <5856> ＬＩＥＨ 20.5 +0.5（ +2.5%）
9位 <4437> ＧＤＨ 914 +18（ +2.0%）
10位 <8836> ＲＩＳＥ 30.6 +0.6（ +2.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <479A> ＰＲＯＮＩ 1146.5 -293.5（ -20.4%）
2位 <7615> 京都友禅ＨＤ 142 -8（ -5.3%）
3位 <4062> イビデン 9470 -414（ -4.2%）
4位 <4416> トゥルーＤ 531.1 -19.9（ -3.6%）
5位 <2338> クオンタムＳ 106.2 -3.8（ -3.5%）
6位 <228A> オプロ 1368.3 -41.7（ -3.0%）
7位 <9610> ウィルソンＷ 163.4 -4.6（ -2.7%）
8位 <3920> アイビーシー 972.9 -27.1（ -2.7%）
9位 <477A> スタートＬ 667.1 -17.9（ -2.6%）
10位 <6336> 石井表記 854 -21（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8802> 菱地所 5136.7 +77.7（ +1.5%）
2位 <3086> Ｊフロント 2655.5 +33.0（ +1.3%）
3位 <9064> ヤマトＨＤ 1872.3 +20.8（ +1.1%）
4位 <8035> 東エレク 44741 +361（ +0.8%）
5位 <4004> レゾナック 11990 +90（ +0.8%）
6位 <6920> レーザーテク 32160 +240（ +0.8%）
7位 <9984> ＳＢＧ 4125 +29（ +0.7%）
8位 <8253> クレセゾン 4667.5 +32.5（ +0.7%）
9位 <6701> ＮＥＣ 3698 +25（ +0.7%）
10位 <7203> トヨタ 3680 +24.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 9470 -414（ -4.2%）
2位 <5401> 日本製鉄 656 -7.9（ -1.2%）
3位 <4507> 塩野義 3589 -41.0（ -1.1%）
4位 <6645> オムロン 5232 -58（ -1.1%）
5位 <6841> 横河電 5693.9 -60.1（ -1.0%）
6位 <6504> 富士電機 13014.5 -115.5（ -0.9%）
7位 <6758> ソニーＧ 3278 -28.0（ -0.8%）
8位 <7012> 川重 17050 -145（ -0.8%）
9位 <5101> 浜ゴム 7701.1 -57.9（ -0.7%）
10位 <1802> 大林組 4152.5 -28.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース