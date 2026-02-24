俳優の北村有起哉（51）が24日、東京・渋谷のNHK放送センターにて行われた俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見に出席。追加キャストとしての出演が発表された。

幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。幕臣として日本の近代化を進めようと国内外の諸勢力と外交や情報戦を繰り広げていく。27年は生誕200年を迎える節目となる。

05年の「義経」。11年の「江〜姫たちの戦国〜」、13年の「八重の桜」、18年の「西郷どん」に続き5作目の大河出演となった北村。今作では一見温厚で昼行燈な入婿、忠順の父・小栗忠高役を演じる。

松坂の印象について聞かれると「何度かご一緒させてもらってて」と前置きして「最初の第一印象のとにかく姿勢が良い…良すぎる」と回顧。「それが多分、彼の人柄に現れてるんじゃないかな」とコメントした。

続けて「合気道やってたよね？」と切り出すと「よく覚えてますね」と松坂は驚き。過去に松坂との雑談の中で、合気道をやっていたという話を聞いた事があったとして「だから時代劇にぴったりだろうなって思ってた」と振り返った。

自身の役どころを「僕も親子役なんで、できるだけ背筋をピッとこうした感じ。もしくは猫背にしてね…反面教師みたいな。そういうアプローチなんかももしかしたらありかもしれません」と分析。「本当に楽しみにしております」と声を弾ませていた。