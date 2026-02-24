ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銀メダルの鍵山優真選手と銅メダルの佐藤駿選手が“お互いのプライベート”を明かしました。

鍵山選手と佐藤選手は五輪のメダリストたちが出演した23日放送の日本テレビ『THE★レジェンド』に現地から出演。帰国前の空港でインタビューに応じました。

今大会で順位が確定した際、号泣する佐藤選手に対し、鍵山選手はカメラに向かって、佐藤選手にフォーカスを当てるように手でキラキラと佐藤選手を引き立てた様子が印象的だったこの二人。

佐藤選手から見て普段の鍵山選手について聞かれると、「几帳面」とコメント。さらに、「僕がいない間にベッドメーキングがされていて、ホテルの人が入ったのかなと思ったら鍵山選手がきれいに整頓してくださってすごいうれしかった」と競技外のエピソードを明かしました。

また佐藤選手はこの五輪期間で楽しかったことを聞かれると、「練習後のカレー」と回答し、スタジオの笑いを誘いました。帰ったらしたいことについて佐藤選手は、「お寿司を食べたい」とコメント。一方鍵山選手は、「とにかくたくさん寝たい。お寿司も食べたいけど、焼き肉も食べたい。とにかく日本食を食べたい」と笑顔で答えました。

(2月23日放送 日本テレビ『THE★レジェンド』を再構成)