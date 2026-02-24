『エヴァフェス』高橋洋子、“ロンギヌスの槍”を使い圧巻のパフォーマンス シリーズの歴史を彩るスペシャルライブに観客も大興奮
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年アニバーサリー企画の集大成となるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（横浜アリーナにて2月21〜23日開催）の2日目となる2月22日、高橋洋子によるスペシャルライブが行われた。
【写真】「エヴァ初号機」をバックに熱唱する高橋洋子
2日目を締めくくったのは、いまや『エヴァンゲリオン』シリーズに欠かすことのできない存在となっている高橋洋子によるスペシャルライブ『EVANGELION FLASHBACK』。ステージ上の大型モニターにカウントダウン映像が映し出され、会場の熱気も最高潮に。そしてついに、ダンサーを従えた高橋洋子が登場すると歓声が上がり、会場は十字形ペンライトの光で包まれ、スペシャルライブがスタートした。早速、シリーズを彩る人気楽曲「暫し空に祈りて」「幸せは罪の匂い」を高らかに歌い上げた高橋。背後には、『エヴァンゲリオン』シリーズをほうふつとさせる映像演出が施された。
高橋は会場に集まったファンたちに向けて「みなさま、こんばんは。今日はお集まりいただき誠にありがとうございます。本当に、みなさまがいてくださったからの、エヴァ30周年フェスでございます。本当にみなさまの愛とサポートによって、私たちは支えられています」とあいさつ。
また、ライブ配信の視聴ファン、海外のファンに向けても「配信を見てくださっているみなさま、Thank you for watching this!（見てくれてありがとうございます）そして、海外からも（会場に）お越しと伺っています。I‘m so happy to be here with you all, it’s been 30 years of Evangelion. Thank you for your love and support.（みなさんとこうしてご一緒できて、本当に幸せです。エヴァンゲリオンが始まってから30年が経ちました。皆さんの愛と応援に心から感謝します。）最後までお楽しみください」と英語を交えてあいさつした。
その後、「罪と罰 祈らざる者よ」「FLY ME TO THE MOON2020」を披露。「みなさん、きっとエヴァンゲリオンがスタートとした時、まだ生まれていなかった方もいるんじゃないかな？」と問いかけると、会場の多くのファンがペンライトで応え、その新しい世代のファンの多さに驚いた様子。そんな若いファンの耳にも合うようにアレンジしたという「心よ原始に戻れ2020」を披露した。
さらに高橋は「次の曲は、私が作曲をさせてもらった曲です、聞いてください」と「無限抱擁」も披露。一変して「魂のルフラン」では、会場がペンライトの赤い光で包まれ、高橋はコール＆レスポンスで観客たちを盛り上げ、会場のボルテージは最高潮に。そして、高橋のもとに巨大な“ロンギヌスの槍（やり）”が登場。
続く「what if?」の終盤には、“ロンギヌスの槍”を宙に舞わせ客席へ飛ばすスペシャルパフォーマンスも。その後、「赤き月」もパフォーマンス。そして、「次の曲で最後です」と呼びかけた高橋はペンライトを手に持ち「final call」を披露。
「ありがとう」とステージを後にした高橋だったが、会場のファンからの「アンコール」の声とともに再登場。衣装をチェンジした高橋は、唯一作詞作曲の両方を手掛けたという「teardrop of hope」を、続いて「残酷な天使のテーゼ」を披露。最後に高橋は観客たちとの記念撮影を行い、スペシャルライブは幕を閉じた。
その後は、このフェスでしか上映されない、庵野秀明の企画・脚本・総監修、浅野直之の監督による短編アニメ『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』も上映。約15分にわたるこの特別興行アニメは、会場を訪れた観客・ファンだけが目撃できる“限定映像”として公開。上映が始まると、観客は一転して静まり返ってクリーンに釘付けになり、終了すると長く熱烈な拍手が送られた。
