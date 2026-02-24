全国の高校の放送部、生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク「ＹＯＵＴＨ ＴＩＭＥ ＪＡＰＡＮ ｐｒｏｊｅｃｔ」を運営する株式会社シップはこのほど、高校生を対象に実施した「これまでで最も感動した漫画」のアンケート結果を公開。男子１位の「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」が女子ではベスト５圏内に入らず、一方で女子１位の「鬼滅の刃」が男子でも２位の支持を得たことが分かった。

【男子高校生に聞く「これまでに最も感動した漫画」（回答８８４人）】

＜１位＞ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ９．７％

＜２位＞鬼滅の刃 ７．０％

＜３位＞進撃の巨人 ４．４％

＜４位＞ドラゴンボール ４．３％

＜４位＞僕のヒーローアカデミア ４．３％

【女子高校生に聞く「これまでに最も感動した漫画」（回答９４１人）】

＜１位＞鬼滅の刃 １３．８％

＜２位＞ハイキュー！！ ５．４％

＜３位＞進撃の巨人 ５．２％

＜４位＞僕のヒーローアカデミア ４．６％

＜５位＞約束のネバーランド ３．９％

同プロジェクトは「男子の１位は、２０２２年に全世界累計発行部数５億部を突破しギネス世界記録を更新した、現在も連載中の大人気作品『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』。女子の１位で男子の２位は、テレビアニメ化を機に爆発的な人気を集め、２０年に公開された映画が日本国内の歴代興行収入１位を記録するなど、社会現象をもたらした作品『鬼滅の刃』。特に女子は２位に２倍以上の差をつけてのランクインとなりました」と解説。

さらに「男女共通の３位には、０９年から２１年まで『別冊少年マガジン』で連載されていた『進撃の巨人』がランクイン。男女共通の４位は、昨年１２月にＴＶアニメが最終話を迎え話題となった『僕のヒーローアカデミア』。男子の同率の４位には、『ドラゴンボール』がランクインしました」と報告している。