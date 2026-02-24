ミラノ・コルティナ五輪帰国会見

ミラノ・コルティナ五輪に出場した「TEAM JAPAN」の帰国記者会見が24日、都内ホテルで行われた。日本代表のメダリストのうち15人が出席し現在の心境を語った。フィギュアスケートのペアで日本史上初となる金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組も揃って参加した。

五輪を終えて解禁したいことを問われると木原は「2人とも五輪に向けて食事制限してきた。しばらく好きなものを食べたいと思うし、なかなか時間をとれなかった。僕自身はキャンピングカーでアメリカを横断したいと思います」とでっかい夢をぶち上げた。

三浦も「カナダを拠点に練習している。日本食、お寿司だったり、そういうのをたくさん食べたい」と、食事制限の“一時解禁”を誓っていた。

ミスはありながらもそこから巻き返すドラマが、ファンの心を打ったりくりゅう。団体で銀、ペアで金という充実の大会を振り返り、木原は「オリンピックでは心が折れそうになった瞬間もありましたが、沢山の方に支えていただき、パートナーのりくちゃんにも支えていただき走り抜くことがでました」。三浦も「SPで大きなミスがあったけれど、練習を信じて取り組むことができた。いつも応援ありがとうございました」と感謝を口にしていた。



（THE ANSWER編集部）