

宮武外骨トークイベント 香川県文化会館(高松市番町)

香川出身のジャーナリスト宮武外骨を現代の人に知ってもらおうと、トークイベントが高松市で開かれました。

宮武外骨は香川県綾川町出身で、明治から昭和にかけて活躍した「反骨のジャーナリスト」です。2025年に没後70年を迎え、現代の人にも宮武外骨の生き様を知ってもらおうと、高松市にある「古本屋YOMS」の店主・斎藤祐平さんが宮武外骨の誕生日である2月22日にトークイベントを開きました。

宮武外骨を研究し、作品もあるフリーライターの砂古口早苗さんと、ライターの南陀楼綾繁さんが登壇しました。

この日は宮武外骨が出した雑誌や新聞などを説明し、それにまつわる自身のエピソードを語りました。

（フリーライター／砂古口早苗さん）

「（外骨は）めちゃくちゃ反骨です。でも明治の人の意気込みといいますか反骨精神をユーモアとかいぎゃくで包んで庶民に訴えた人なんですよ、そこがすごい」

（ライター／南陀楼綾繁さん）

「SNSがこれだけ発達して便利になっているように思うけど、外骨のように自分で文章を書いて発行して（主張を）ユーモアとともに見せるっていうやり方をした、出版の原点みたいなところに1回立ち返ってもいいのではないかなって思います」