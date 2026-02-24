この先の中国地方は小刻みに天気が変わるでしょう。恵みの雨になる日が多いですが、雨の降る前と雨上がりはスギ花粉が大量に飛ぶため、油断せずに対策をしておいてください。

中国地方は瀬戸内側ほど降水量が少ない

1月25日から2月23日の30日間降水量合計の平年比を見ると、中国地方は鳥取県の一部を除いて、降水量がかなり少ないことが分かります。特に瀬戸内沿岸部では平年の2割程度となっている所もあります。今日24日(火)夜は中国地方の広い範囲で雨が降り、この先は小刻みに雨が降る見込みです。水不足を補う程ではないものの、恵みの雨になるでしょう。

この先、中国地方は小刻みに恵みの雨が降る

中国地方は、今日24日(火)の夜は西日本の南岸付近にのびる前線や湿った空気の影響で、広く雨が降る見込みです。

雨は明日25日(水)の午後は次第にやむところが多くなるでしょう。



その後26日(木)は瀬戸内側を中心に晴れる見込みです。最高気温は瀬戸内側で20℃前後となり、4月並みの暖かさになるでしょう。



また、次の雨は、27日(金)午後から28日(土)の朝にかけてになり、3月2日(月)から3日(火)も雨が降る見込みです。

小刻みに雨が降るでしょう。

雨の降る前と雨上がりは花粉が大量飛散 油断せずに対策を

中国地方は2月中旬にスギ花粉の飛散開始となり、一気に飛ぶ量が増えています。中国地方は3月上旬にかけて、スギ花粉飛散のピークになるでしょう。花粉飛散のピーク時に雨が降ると花粉の飛ぶ量が抑えられますが、雨が降り出す前や雨上がりは大量のスギ花粉が飛ぶ見込みです。花粉症の方は油断せずに、万全な対策を行ってください。また、花粉症ではない方も、大量の花粉によりアレルギー症状を引き起こしてしまう恐れがあります。外出時はマスクなどをつけて、出来るだけ取り込まないようにするなど対策をしておくといいでしょう。帰宅時は髪の毛や衣類についた花粉をよく払い、室内に花粉を持ち込まないようにするなどなさってください。