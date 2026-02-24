2026年度も東京ディズニーリゾートを飛び出したディズニーの仲間たちが、全国各地のお祭りでパレードを行います。

現在予定されているスケジュールとあわせて紹介します。

東京ディズニーリゾート「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」「ダッフィーバス展示」

2026年度も、夢と笑顔を全国各地にお届けする「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」の開催が決定しました。

あわせて、ぬいぐるみと同じ生地でラッピングされた「ダッフィーバス」の展示も行われます。

地元の子どもたちと一緒に踊る「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」

東京ディズニーリゾートでは、2026年4月15日(水)から2027年3月31日(水)にかけて、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。

このアニバーサリーイヤーに、ディズニーの仲間たちがリゾートを飛び出し、全国各地のお祭りでパレードを行います。

パレードでは「ジャンボリミッキー！」の軽快な音楽にあわせ、お揃いのシャツを着た地元の子どもたちと一緒にパレードを盛り上げます。

沿道から一緒に踊ったり、口ずさんだりして楽しむことができます。

25周年特別デザインの「ダッフィーバス」展示

パレードの実施にあわせて、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス「ダッフィーバス」が展示されます。

今回のバスは「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した特別デザイン。

ダッフィー＆フレンズが青色さがしに出発する様子を描いた「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のデザインが施されています。

※「ダッフィーバス」は展示のみとなり、車内に入ることはできません 。

2026年度 訪問都市・スケジュール

現在発表されている2026年度の訪問都市と、参加予定のお祭りは以下の通りです 。

4月4日(土)：愛媛県松山市「松山春まつり(お城まつり) 市民パレード」4月26日(日)：青森県青森市「第19回AOMORI 春フェスティバル」9月20日(日)：北海道千歳市「千歳市空港開港100年記念市民パレード」10月25日(日)：愛知県小牧市「第47回小牧市民まつり」10月31日(土)：大分県別府市「マーチング・カーニバル in 別府2026」

※悪天候やその他の理由により、中止や一部内容変更となる可能性があります 。

※2026年2月24日現在

ディズニーの仲間たちと一緒に、楽しいひとときを過ごせる特別なイベント。

「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」「ダッフィーバス展示」の紹介でした。

