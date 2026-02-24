SEIKIN、1500万円超のレクサス“高級ミニバン”納車の様子を公開 初ドライブで感動「家が移動してるような感覚」
YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）の兄で同じくYouTuberのSEIKIN（セイキン）が、24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。レクサスの高級ミニバンが納車される様子を公開した。
【写真】6座仕様も快適そう…SEIKINが購入した『LM“version L”』内外装全部見せ
トヨタ＆レクサスが併設されたディーラーを訪れたSEIKINは、「少し前に注文してあったんですけれども、ひさびさにレクサスで新車を購入させていただきまして、ついに今日納車していただけるということで、 こちらにやってまいりました」と経緯を説明。自身の納車の前に、同社のさまざまな車や、ディーラーの設備を体験した。
そして、納車の手続き、説明を終え、ベールオープンセレモニーへ。白の『LM500h version L』（モデリスタエアロ装備）が公開されると「めちゃかっこいい！」と大興奮。記念撮影を終えて、車の説明にうつった。
内外装1つ1つ、丁寧に説明されるとSEIKINはその都度、大興奮。後部座席まで細かく見て、最後「今後とも大切に乗っていきたいと思います」と決意を新たに。そのまま運転席に乗り込み、ドライブヘ出かける。「始動音がかっこいいな」と乗り始めから感動し、「なめらかだね〜。乗った瞬間にわかる。先代のアルファードに比べてハンドルが軽くてなめらか」「静粛性の高さもレクサスだなって感じ。家が移動してるような感覚」とその乗り味の違いを体感した。その後もしばらくドライブを楽しみ、さまざまなモードや、マークレビンソンのオーディオを体感。初ドライブを満喫した。
さらに動画後半には家族とドライブ。子どもも「めっちゃかっこいい」「これを作った人は天才です」とご満悦だった。そして最後に、「まだ1日2日しか乗ってないので細かいところは分かってない部分の方が多いんですけど最高の車だと思います。これから大切に乗っていきたいと思います」と動画を締めた。
メーカー公式サイトによると、レクサス『KM500h version L』は、車両本体価格は1500万円。SEIKINの愛車はこれに加え、オプションを多数装備している。
