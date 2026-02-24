世界で活躍する7人組グループ・XGが24日、SNSを更新し、XGのプロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者が逮捕されたことを受け、現在の状況と心境を明かしました。

XGは、2枚の文書を公式Xに投稿。ファンや関係者に対して謝罪しつつ、警察の捜査に協力していることを明かしました。また、本件についてXGの関与は一切ないとし、「これまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています」とつづっています。

捜査関係者によりますと、XGのプロデューサー・SIMONこと酒井容疑者ら4人は23日未明、愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していた疑いが持たれています。警視庁の家宅捜索の際に、酒井容疑者は『エイベックス』の社員らといて、社員ら3人も逮捕されました。酒井容疑者は22日夜、名古屋市内で開かれていたXGのツアーに参加していたということです。

■「XGはXGとして歩み続けていきます」

【コメント全文】

一連の報道に関して

一連の報道に関して、ALPHAZの皆さま及び関係者の方々に多大なる

ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

現在、警察による捜査が行われており、全面的に協力しております。

尚、本件につきまして、XGの関与は一切ございません。

アーティストの安全と心身の健康を最優先に、引き続き万全の体制で

サポートを行ってまいります。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

＝＝＝＝＝＝

いつも支えてくださっている ALPHAZの皆さま、関係者の皆さまへ

私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい。

突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け

止めています。日頃から支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、

あらためて強く感じています。

私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に

誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つーつの

活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです。

これからもXGはXGとして歩み続けていきます。

温かく見守っていただけましたら幸いです。

XG