元Berryz工房の夏焼雅（33）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。4月30日をもって所属事務所アップフロントクリエイトを退所することを報告した。

事務所の公式サイトでは同日、「この度、4月30日をもって弊社と夏焼雅との専属マネージメント契約を終了いたしますことをご報告させていただきます。新たな一歩を踏み出したいという本人の意向を受け、弊社との専属マネージメント契約を終了することとなりました。夏焼雅は今後も芸能活動を個人として続けてまいります」と説明。「これからの彼女の新しい歩みを弊社も応援してまいります。これまでの皆様からのたくさんの応援、本当にありがとうございました」とし、「今後とも、夏焼雅への変わらずの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

夏焼も自身のXで事務所退所を報告し、「小学校の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。そしてこれまでずっと応援してくださったファンの皆様、皆様のご声援や励ましの言葉が私の支えとなり、今まで続けてくることができました。本当にありがとうございました」と感謝。「今後は個人として活動してまいります。これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています」と意気込みをつづり、「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

夏焼は1月に、一般男性との結婚を発表した。