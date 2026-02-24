ENVii GABRIELLAが、ニューシングル「私はオバさんになってる」を4月8日に配信リリースする。

本楽曲は、2月11日に東京 Kanadevia Hallで開催された『ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」』で行われた投票企画で得票数1位を獲得したもの。配信シングルは、同公演での初披露からさらにパワーアップされたものとなる。

また、本楽曲は“往年のJPOPをリスペクトする”シリーズの第2弾であり、森高千里の「私がオバさんになっても」のタイトルをオマージュしている。「B・B・A！」といった掛け声と「オバさん！」といったコール＆レスポンスもあり、“オバさんになっても人生楽しい！”というメッセージが込められた、気分の上がるハッピーな1曲に仕上がっている。

なおENVii GABRIELLAは、5月9日の静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA公演より『ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋」』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）