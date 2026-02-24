「友人を駅まで送るために急いでいた」マンUの若手DFが免停処分。英メディアが報道「法定速度の約2.5倍のスピードで運転」
マンチェスター・ユナイテッドに所属するDFレニー・ヨロがピッチ外で問題を起こしてしまった。
英公共放送『BBC』によれば、スピード違反により６か月の運転禁止処分を受けたという。同メディアは次のように詳細を伝える。
「20歳のセンターバックが所有する17万ポンドのポルシェ・カイエンGTSは、８月にマンチェスター郊外のウィジントンに設置された監視カメラに時速72マイル（時速116キロ）で走行中と記録された。
裁判所の書類によると、フランス人DFは当時、法定速度である時速30マイル（時速48キロ）の約2.5倍のスピードで運転していた。罪を認めたヨロは、土曜日に運転免許の停止に加え、666ポンドの罰金、120ポンドの訴訟費用、266ポンドの被害者負担金の支払いをクルー治安判事裁判所で命じられた」
ヨロは代理人弁護士を通じて、「友人を駅まで送るために急いでいた」と説明し、謝罪している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
