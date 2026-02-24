「友人を駅まで送るために急いでいた」マンUの若手DFが免停処分。英メディアが報道「法定速度の約2.5倍のスピードで運転」

「友人を駅まで送るために急いでいた」マンUの若手DFが免停処分。英メディアが報道「法定速度の約2.5倍のスピードで運転」