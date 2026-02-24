ディズニーアンバサダーホテルは、7月1日〜9月14日の期間、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”をテーマとした新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催する。南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プール、見た目にも楽しいメニューやドリンクなど、家族みんなで夏を満喫してもらえるイベントで人々を迎える。

この夏、ディズニーアンバサダーホテルのレストランやプールでは、夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバルが開催される。どこのレストランでも、南国ならではの色とりどりのフルーツやあざやかな花々を使った料理やスウィーツを楽しんでもらおうと、張り切って準備している。「シェフ・ミッキー」には、今年もハワイアンスタイルの朝食が登場。おいしそうなにおいを頼りに、もちろんスティッチも遊びに来るつもりのよう。



「ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチ」料理 (C)Disney

すべてのレストランでは、7月1日〜9月14日の期間（レストランによって提供期間が異なる）、夏にぴったりなスペシャルメニューを用意する。シェフ・ミッキー（ブッフェ）では、彩り豊かなハワイアンスタイルのメニューを楽しめる。宿泊者限定で利用できるブレックファストには、今年もスティッチが登場し、食事中の人々のテーブルを訪れる。

その他にも、エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）、ハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ）、チックタック・ダイナー（デリカフェ）で、思わず心が弾むような夏らしいスペシャルメニューが登場する。

また、夏季限定でオープンするパームガーデン・プール（有料）（パームガーデン・プールは7月1日〜9月6日の期間、8時〜18時（最終受付 17時30分）でオープンする。（宿泊者限定））では、このイベントをテーマにした装飾やプールサイドで楽しめるドリンクメニューなどが登場し、常夏気分を一層盛り上げる。さらに、食事の付いたナイトプールプラン（パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト”（ナイトプール）は7月18日〜9月14日の期間オープンする）も実施する。

南国ムードいっぱいのディズニーアンバサダーホテルで、家族みんなで夏の想い出に残るひとときを過ごしてみては。

ディズニーアンバサダーホテルに宿泊でないゲストも利用できる。利用には事前予約が必要となる。

シェフ・ミッキーでは、南国気分を感じられるハワイアンスタイルのブッフェ料理を用意する。常夏を感じるフルーツなどを使用し、素材の旨みを活かした彩り豊かなメニューを楽しめる。



「ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチ」グリーティング (C)Disney

ディズニーアンバサダーホテルに宿泊の人だけが利用できる、ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチでは、ミッキーマウスと、ディズニー映画「リロ＆スティッチ」に登場するスティッチがゲストの人々のテーブルを訪れる。

ハワイアンムードあふれるこの期間だけの特別な「シェフ・ミッキー」で、家族の笑顔が広がる楽しい食事の時間を過ごしてほしい考え。

［シェフ・ミッキー詳細］

期間：7月1日（水）〜9月14日（月）

メニュー名：ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチ

※ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチの利用は、ディズニーアンバサダーホテルに宿泊の人に限る（チェックイン日は除く）

出演キャラクター：ミッキーマウス／スティッチ

営業時間：7:30〜10:30

料金：大人（13才以上） 5000円

中人（7〜12才） 3200

小人（4〜6才） 2200円

メニュー名：ハワイアンスタイル・ランチブッフェ

出演キャラクター：ミッキーマウス

営業時間：12:00〜15:00

料金：大人（13才以上）（平日） 7200円／（土日祝） 7500円

中人（7〜12才）（平日） 4000円／（土日祝） 4200円

小人（4〜6才）（平日） 2700円／（土日祝） 2900円

メニュー名：ハワイアンスタイル・ディナーブッフェ

出演キャラクター：ミッキーマウス

営業時間：16:30〜21:00】

料金：大人（13才以上）（平日） 8100円／（土日祝） 8400円

中人（7〜12才）（平日） 4600円／（土日祝） 4800円

小人（4〜6才）（平日） 3300円／（土日祝） 3500円

ディズニーアンバサダーホテル＝https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/dah.html