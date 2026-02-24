スノボ勢メダリストのエコノミー帰国…韓国報道「現実は冷酷」　種目別予算＆スポンサー力による格差を指摘【冬季五輪】

2月22日に帰国したスノーボード日本代表のメダリストたち(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪で金4個を含む、計9個のメダルを量産したスノーボード日本代表。その躍進ぶりは、今大会でメダル総数24個を積み上げた日本勢の中でも、際立つ存在感を放った。ところが、祝福ムードの裏で、帰国便を巡った論争が起きている。

韓国メディア『SPOTV News』は、日本の報道を引用する形で、スノーボード代表選手がエコノミークラスで帰国したと伝えた。同メディアは「史上最高の成績を収め、本来なら祝祭ムードに包まれるべき日本列島が“座席差別”論争に揺れた」と報道している。

さらには「金メダルを量産したスノーボード代表がエコノミーを利用する一方、団体銀メダルのフィギュア代表は、航空会社の配慮でビジネスクラスに搭乗したとの対照が波紋を広げた」と指摘した。

記事では、男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝の「メダルを取ったらビジネスクラスで夢のように帰れると思っていたが、なかなか人生そううまくもいかず」との言葉や、男子ビッグエア銀メダルの木俣椋真の「3席横並びの真ん中に挟まって帰ってきた」という証言を伝え、「現実は冷酷だった」と表現した。