永谷園は、「寒くなった時の鍋の定番」として支持されている「煮込みラーメン しょうゆ味」「同 みそ味」を、季節を問わず楽しんでもらうために通年販売し、さらに季節ならではの味わいとして春夏季節限定メニュー「煮込みラーメン ごま油香る塩味」を3月2日から発売する。



「煮込みラーメン」は冬の定番商品だが、「春夏も食べたい」という要望が多数寄せられているという。そこで今期から、定番で人気のしょうゆ味・みそ味の通年販売を開始する。また、夏向けに「ごま油香る塩味」も新登場し、さっぱりとした味わいも楽しめる。





夏こそ「煮込みラーメン」を選ぶ理由として、暑いと料理する気が起きない、1分でもキッチンに立つ時間を減らしたいという意見がある。「煮込みラーメン」は野菜を切って鍋に入れて7分（2人前の場合、4人前の場合は9分）煮込むだけの簡単調理になっている。鍋におまかせで調理できるので、暑い夏でも調理が楽だとか。主食（麺）と主菜（肉＆野菜）が入っているから、これ1つで夕食が完成するのは、暑い日も忙しい日もうれしいはず。

生野菜がおいしい夏でも野菜の量が足りない気もするという人にも、煮込みラーメンなら大丈夫。玉ねぎ・にんじんなど、家庭にある野菜を使って煮込むだけ。「野菜たっぷりでも、子どもも喜んで食べる」との声が多数の「煮込みラーメン」なら、野菜をたっぷり使って夏場の栄養バランスもしっかりサポートできる。夏野菜（レタスやトマト、パプリカなど）を入れてもおいしいので、夏ならではの味わいもオススメとのこと。新商品「ごま油香る塩味」は、冷やし中華アレンジも楽しめる。



「煮込みラーメン」は、めんと調味ソースがセットになっており、肉と野菜などの食材と煮込んで作る商品。煮込んでも伸びにくく、コシが長持ちする独自製法の麺なので食卓でゆっくり楽しめる。野菜をたっぷり入れられるから、子どもも大人もうれしい満点ごはんが、煮込み7分（2人前の場合）で出来上がる！

煮込みラーメンの麺は、北海道旭川を拠点とする「藤原製麺」（永谷園グループ）が独自製法で作る「二夜干しめん」。約2日かけて熟成・乾燥させることで、煮込んでも伸びにくくコシが長持ちする。ノンフライ製法によって、生めんのような食感も楽しめる。

［小売価格］各430円（税別）

［発売日］3月2日（月）

