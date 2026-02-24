シチズン時計は、エッジの効いたモダンデザインと高い実用性を兼ね備えた日本発の機械式時計ブランド「シチズン シリーズエイト」から、40mmを切るケースサイズで薄型3モデル（限定1モデルを含む）を3月19日に発売する。





トレンドに合ったデザイン・サイズ・フィット感を追及した薄型機械式ムーブメントCal.9051搭載の新モデルが登場する。薄型のケースでありながら丁寧に磨き上げられた5つのパーツで構成、シャープでエッジの立ったデザインはシリーズエイトのコンセプトを表現している。文字板の中央セクター部分にはオリジナルパターンを採用、インデックスデザインは形状にこだわり、洗練されたデザインながらも全体にエレガントさを印象づけるモデルに仕上げた。また、限定モデルはグレーカラーにゴールドカラーをアクセントとし、文字板は航空機や高性能なスポーツカーにも用いられる軽量で強靭なカーボンを採用。シリーズエイトの無限の可能性を表現している。



『シチズン シリーズエイト』NB6080−51W

いずれもスマートフォンやタブレットといった磁気を発生するデバイスに1cmまで近づけても、ほとんどの場合、性能を維持することができる「2種耐磁（2種耐磁時計は日本産業規格「JIS B 7024 耐磁携帯時計−種類，性能及び試験方法」に規定された保証水準 16000A／mをクリアしたもので、磁界を発生する製品に1cmまで近づけてもほとんどの場合性能を維持することが可能）によっては、日差範囲を超える場合がある）」を備えた機械式ムーブメントを搭載している。平均日差−10〜＋20秒（精度は静的状態において測定したもの。機械式時計の特性上、使用される条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ゼンマイの巻上具合など）の高い性能になっている。



「シチズン シリーズエイト」NB6085−57W

商品特長は、薄型のケースでありながら丁寧に磨き上げられた5つのパーツで構成、シャープでエッジの立ったデザインとなっている。文字板にはオリジナルパターンを中央セクター部分に採用、インデックスデザインでエレガントな印象を与えている。



「シチズン シリーズエイト」NB6086−54E

限定モデルはブラックカラーにゴールドカラーをアクセントとし、文字板はフォージドカーボンを採用した。磁気を発生するデバイスに1cmまで近づけても、ほとんどの場合、性能を維持することができる「2種耐磁」を備えた機械式ムーブメントになっている。

［小売価格］

シチズン シリーズエイト

NB6080−51W：15万9500円

NB6085−57W：17万6000円

NB6086−54E：19万8000円

（すべて税込）

［発売日］3月19日（木）

シチズン時計＝https://citizen.jp