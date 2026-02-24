サトウ食品は、パックごはん「サトウのごはん」シリーズから、新商品「サトウのごはん 新定番」（200g／3食パック／5食パック）を、2月23日に発売する。

「サトウのごはん 新定番」は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品とのこと。同社がサトウのごはんを発売以来、向き合い続けてきたのは、「家庭のごはんに負けないおいしさ」を実現できるかという問いだった。新定番は、その問いに対し、サトウのごはんとしての品質に自信を持って示す一つの答えとなる。



「サトウのごはん 新定番」（3食パック）

パックごはんが日常の主食として定着するなかで、同社は「これからも、もっとおいしく」を追求してきた。サトウのごはんは、1パックずつ独自開発の厚釜で炊き上げている。日本古来の炊き方の基本である「はじめチョロチョロ中パッパ」の火加減を再現し、一粒一粒をふっくらと丁寧に仕上げる。さらに、その厚釜炊き製法に最も適したお米を選び、持ち味を活かすことで、粒立ち、ツヤ、粘り、そして旨みのバランスを整えている。炊きたてはもちろん、時間が経ってもおいしい。パックごはんとして求められる完成度をかたちにした。



「サトウのごはん 新定番」（5食パック）

「サトウのごはん」は、これまでも多くの家庭に選ばれ、愛されてきた。新定番は、その“愛されてきた理由”を、より明確に示す商品。銘柄ではなく、「サトウだからおいしい」と自然に選ばれる存在へ。その挑戦のかたちが、新定番なのだという。

同社はこれからも、全国津々浦々の銘柄米の個性を大切にしながら、パックごはんの可能性を広げていく考え。

［小売価格］

サトウのごはん新定番200g：285円

サトウのごはん新定番200g 3食パック：854円

サトウのごはん新定番200g 5食パック：1423円

［発売日］2月23日（月）

サトウ食品＝https://www.satosyokuhin.co.jp