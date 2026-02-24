パルシステム生活協同組合連合会は、2月23日から、利用者のアンケートや意見交換などの協力を得てリニューアルした「米粉ショートパスタのかぼちゃグラタン（豆乳使用）」の注文受付を開始する。卵や乳製品、小麦などの特定原材料を使用せず、塩分量を調整し、増量した野菜類の甘みとコクで食べごたえをアップした。

同品は、アレルギーがある子どもを持つ利用者たちが「卵・乳に加え、小麦不使用のグラタンが欲しい」との願いで、2010年に開発に協力した「米粉ショートパスタの豆乳グラタン」のリニューアル品。従来品は、アレルギーを発症しやすい乳幼時期の離乳食にも使えるよう、薄味で開発した。

一方で利用者からは、「味が薄すぎる」「子どもにもっと野菜を食べさせたいので、具材を増やして欲しい」との声もあった。

そこで、原材料はそのままで塩分量を微増し、玉ねぎや人参、人気のかぼちゃを増量して味のまとまりやバランスを調整した。



「米粉ショートパスタのかぼちゃグラタン（豆乳使用）」

今回のリニューアルには、家族のアレルギーの有無にかかわらず、さまざまな立場の利用者が参加した。試作を重ねて味付けを調整し、薄味ながらも増量した野菜類の甘みとコクで、食べごたえがアップした。リニューアルにあたり、かぼちゃの存在感をアップさせたので、商品名は「米粉ショートパスタのかぼちゃグラタン（豆乳使用）」と変更した。アレルギーがあっても、家族と同じメニューを楽しめるよう、電子レンジ調理で手軽に食べられるグラタンに仕上げた。

なお、商品を製造しているラインでは、卵・乳製品・小麦・えび・かにを使用した製品を製造している。

「米粉ショートパスタのかぼちゃグラタン（豆乳使用）」は、玉ねぎ、かぼちゃ、人参の3種の国産野菜を使用。米粉のショートパスタを加え、豆乳で作ったホワイトソースで仕上げた。塩分ひかえめのやさしい味付けになっている。豆乳の大豆、米粉の米は国産を使用している。パルシステム神奈川の利用者が開発に協力した商品となっている。

［小売価格］495円（税込）

［発売日］2月23日（月）

パルシステム生活協同組合連合会＝https://www.pal-system.co.jp