おやつカンパニーは、カリッとした食感が楽しい新感覚ポテトスナック「ベビースターカリポテ」の新定番フレーバーとして「ベビースターカリポテ（のりしお味）」を2月23日から発売する。

同社調査（インターネット調査 時期：2024年9月 サンプル：1200名（10〜60代 男女））によると、スナック菓子を購入する際に重視するポイントを「1位：味（55％）」「2位：価格（54％）」「3位：食感（36％）」と回答しており、味や価格はもちろん、食感もこだわって「おやつ」を選んでいることが判明。そこで、子どもから大人までみんなが大好きなポテト素材を使った新しい食感のポテトスナック菓子の開発に挑戦。ポテトを練り込んだ生地をベビースター製法で仕上げ、ベビースターのような不揃いな形状とこだわりの配合によって、カリッと心地よい食感を実現。噛むほどに心地よい食感とともにポテトの旨みが広がる新感覚のポテトスナック菓子になった。



「ベビースターカリポテ（のりしお味）」

ブラックペッパーとホワイトペッパーをほんのりきかせた定番の「うましお味」に加え、新定番フレーバーとして「のりしお味」が登場。生地にアオサを練り込み、磯の香り豊かな味わいに仕上げた。

ワクワク楽しいカリッと新食感の「ベビースターカリポテ」は、家族みんなのおやつタイムにも、大人の晩酌タイムにもおすすめとなっている。

［小売価格］152円前後（税込）

［発売日］2月23日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp