ミラノ・コルティナ五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が24日、東京都内のホテルで帰国会見に出席した。フリースタイルスキー、スノーボード、フィギュアスケート勢から選手計15人が登壇。メダリストは誇らしげにメダルを首からかけて輝きを放ち、今大会の感想や次回30年フランス・アルプス五輪への決意などそれぞれの思いを語った。

フィギュア女子で銅メダルを獲得し、フィギュア史上最年少の17歳でメダリストとなった中井亜美（TOKIOインカラミ）も、笑顔で会見に臨んだ。

ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の木原が司会者から「木村龍一選手」と指名され、ずっこける場面があったが、中井も「平井…中井亜美選手」と間違えられて思わず笑顔。

「本当にたくさんの応援ありがとうございました。シーズン初めはオリンピックに出場できるとは思っていないところから始まり、今こうやってメダルをかけられていることを本当にうれしく思います」と初々しくあいさつ。

「今この場に立てているのは皆様の応援のお陰だと思っています。4年後もこの場に出場できるように頑張ります」と4年後への意欲を語った。

五輪では、SPで首位に立ち、素直に喜びを表現した、あどけない笑顔が話題になった。フリーの演技直後には右手人さし指をあごに当ててやや不満げな表情。さらにエキシビションでは、氷に寝そべり、両手で頬づえを突いて足をバタバタさせるポーズを見せ、武器のトリプルアクセルとともに一躍、人気者になった。