¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û¡¡Ä¹½÷¡¦É´¡¹²Ì¤µ¤ó¤È¤Î¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¡ÖÉ´¡¹²Ì¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ð¥Ö·¯¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦É´¡¹²Ì¤µ¤ó¤È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û¡¡Ä¹½÷¡¦É´¡¹²Ì¤µ¤ó¤È¤Î¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¡ÖÉ´¡¹²Ì¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ð¥Ö·¯¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡×
ÇßµÜ¤µ¤ó¤ÏÄ¹½÷¡¦É´¡¹²Ì¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾ì½ê¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥µ¥ó¥Î¥¼¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ömomo&anna¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÆ°Êª¸¡±Ö½ê¤Ë°¦¸¤¤Î¥Ð¥Ö·¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²èÁü¤òÅº¤¨¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¸þ¤±¤Æ¡×Î¹Î©¤Ä¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÇßµÜ¤µ¤ó¡£
º£½µ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡¡US¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÉ´¡¹²Ì¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ð¥Ö·¯¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£É×¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤äÄ¹½÷¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¤Î¥Ð¥Ö·¯¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹½÷¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ëÊì¡¦¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î½»¤Þ¤¤¤ò°ú¤Ê§¤¤¡¢»Å»ö¤â¼¤á¤Æ°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤¬¹¥¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥µ¥ó¥Î¥¼¤Î¼ÖÁë¤«¤é»£±Æ¤·¤¿Èþ¤·¤¤Í¼Æü¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û