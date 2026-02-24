元「でんぱ組.inc」メンバーでタレントの最上もがさんが、自身のインスタグラムを更新。2月25日の37歳の誕生日を前に、2月21日にバースデーイベントを開催したことを報告しました。



【写真を見る】【 最上もが 】 「37歳なってもリボンつけるし、ニーハイはいてミニスカはくよ」 宣言に大反響 「37歳には見えない」「24歳の間違いじゃないのか」





投稿では「バースデーイベントありがとでした」とコメント。撮影された写真では、ピンク色の髪に赤いリボンを結んだ最上さんが、ピンクや白、紫を基調とした花束とラッピングされたギフトを抱えて穏やかな表情を見せています。グレーのスウェットには「MOGA」の文字が確認できます。



続く投稿では「37歳なってもリボンつけるし、ニーハイはいてミニスカはくよ」と投稿し、37歳になってもかわいいファッションを続ける意気込みを表明しました。



投稿に添えられた写真では、赤いトップスを着て床にしゃがみ込み、手を頬に当てたポーズを取っています。







翌22日の投稿には「バースデーグッズ、受注開始してるよー！！おそろにしよよKidsサイズもあるよん」と報告。続けて「(私のことが好きなアイドルちゃんとかも着てくれたらいいのになあ、、)」と、自身のファンである現役アイドルたちへの期待も覗かせました。





投稿された写真では、青いスウェットと赤いプリーツスカートのコーディネートや、「MOGA®」のロゴが入った灰色のスウェット姿など、バラエティに富んだ衣装を披露。どの写真でもピンクの髪に赤いリボンという印象的なヘアスタイルを貫いています。







この投稿に「いいと思います！アラフォーにも夢がある！！」「まっじで37歳には見えない。かわいい」「24歳の間違いじゃないのか」「おたおめ 本当に37か？27やろ！」「ミニスカとニーハイの素晴らしさを拡めてほしい」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】