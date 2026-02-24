23日に、7人組女性ヒップホップグループ、XGのプロデューサーのSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が、愛知県内のホテルでコカインを所持したとして警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕されたことを受け、XGは24日、公式Xでコメントを発表した。

「一部報道に関して」と題し、声明入りの画像を公開。「一連の報道に関して、ALPHAZ（ファンの総称）の皆さまおよび関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くおわび申し上げます」と謝罪。「現在、警察による捜査が行われており、全面的に協力しております」とし、「なお、本件につきまして、XGの関与は一切ございません」とメンバーの関与は否定した。

メンバーもコメントを発表し、「私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい。突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています。日ごろから支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、あらためて強く感じています」と謝罪した。「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、1つ1つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです。これからもXGはXGとして歩み続けていきます」とつづった。

酒井容疑者の逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県内のホテルの一室で、コカイン1袋を所持した疑い。ほか、会社員の38歳の男と51歳の男、自称プロデューサーの39歳の男も逮捕された。