£Ø£Ç¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤éÂáÊá¤ÇÀ¼ÌÀ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£Ø£Ç¤Ï£Ø£Ç¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ø£Ç¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤¬£²£´Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢£²£³Æü¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£Ó£É£Í£Ï£Î¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¹¡Ë¤é¤¬·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ë¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£²£³Æü¸áÁ°£°»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥³¥«¥¤¥ó£±ÂÞ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â´¥ÁçÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡¡°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢£Á£Ì£Ð£È£Á£Ú¡Ê¢¨¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Ø£Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ØÍ¿¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾°¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢£Ø£Ç¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ÂÁ´¤È¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Ø£Ç¡×Ì¾µÁ¤È¤·¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Á£Ì£Ð£È£Á£Ú¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢£Ø£Ç¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£Ø£Ç¤Ï£Ø£Ç¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£