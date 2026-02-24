ワイヤレス化で置き場所を選ばない。iOSにも対応したニオイセンサシリーズの最新モデル
I-PEXは2月1日、ニオイセンサシリーズの最新モデル「noseStick BB(ノーズスティック ビービー)」を発売した。
ニオイセンサ「noseStick BB(ノーズスティック ビービー)」(左)とワイヤレスでの計測イメージ
同社のニオイセンサは、複数の検知素子が検出する「ニオイ分子のパターン」を認識し、識別するセンサ。小型かつ低コストでの提供を実現している。
今回発売した同製品は、Bluetooth Low Energyによるワイヤレス接続とバッテリー駆動を実現したことで、従来の有線モデルで課題となっていた設置場所の制限を解消し、自由な配置が可能となった。WindowsやAndroidに加え、新たにiOSにも対応。マイクやジャイロセンサ、温湿度計を搭載しており、周辺環境の情報と組み合わせた高度なニオイセンシングを可能にしている。
特定のガス成分に反応しやすい2種類の新型センサモジュールも同時発売した。これにより、工場での異臭検知や介護・ヘルスケア分野での状態把握、車内環境の評価など、これまで以上に幅広いシーンでの活用が期待できる。
