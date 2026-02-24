IVE、カムバックと同時にグローバルチャート席巻！新曲『BLACKHOLE』に世界が熱狂

IVEが、カムバックと同時に世界中のファンを“ブラックホール”へと引き込んでいる。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、2月23日にリリースされたIVEの2ndフルアルバム『REVIVE+』のタイトル曲『BLACKHOLE』が、24日午後1時時点でユーチューブ「ミュージックビデオ・トレンド・ワールドワイド」で1位を記録した。

さらに、韓国をはじめ、ロシア、フランス、カナダなど9の国と地域で1位を獲得し、計23の国と地域でTOP10入りを果たすなど、グローバルな話題性を証明している。

（写真提供＝OSEN）

MVは、すべてが消え去った“無”に近い空間を背景に、“終わりが始まりになる”という循環の物語を感覚的な映像美で表現した。映像には、スタジアムを埋め尽くす80人のメガクルーが登場し、圧倒的なスケールを完成させた。

これまで“私”を中心に物語を展開してきたIVEは、『BLACKHOLE』を通じて集まった一人ひとりの光で“私たち”を完成させるというメッセージを描き出した。また、「望めば何でも叶う」という歌詞を通じて、IVEならではの前向きなメッセージを再び提示し、世界中のファンから好評を得ている。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）

iTunesでも好成績を収めている。『REVIVE+』は24日午後1時時点で、24の国と地域のiTunes「トップアルバム」にランクイン。特に「K‑POPトップアルバム」では15の国と地域で1位を記録し、計25の国と地域でランクインする底力を見せた。さらに、タイトル曲『BLACKHOLE』は9の国と地域の「トップソング」にランクインし、「K-POPトップソング」でも20の国と地域でチャート入りを果たした。

これによりIVEは、アルバムと音源を合わせて世界30の国と地域のチャートを席巻し、グローバルな影響力を改めて証明した。

なお、IVEは2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、音楽番組をはじめ、さまざまなコンテンツに出演しながら精力的な活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇IVE プロフィール

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。