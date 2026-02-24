俳優ソン・ガン＆女優キム・ソヒョン、5年ぶりの共演なるか？契約恋愛関係の男女役を「検討中」

俳優ソン・ガンと女優キム・ソヒョンが、ドラマ『白いスキャンダル』（原題）を通じて再会するか、注目が集まっている。

2月24日、俳優ソン・ガンの所属事務所NAMOOアクターズと女優キム・ソヒョンの所属事務所PEACHY側は、「ドラマ『白いスキャンダル』への出演オファーを受け、検討中だ」という立場を明らかにした。

『白いスキャンダル』は、同名のウェブ小説を原作とする作品だ。将来が見込まれていた子役であったが、兄の罪を被り転落した主人公チ・ウンソルが、ロードマネージャーとして生活していたなか、過去の事件の中心にいたダン・イヒョクに出会い、契約恋愛を始め、隠された秘密に近づいていく物語を描く。

キム・ソヒョンは子役出身のチ・ウンソル役を、ソン・ガンは彼女に契約恋愛を持ちかけるダン・イヒョク役をオファーされた。2人は去る2019年と2021年、Netflixドラマ『恋するアプリ Love Alarm』シーズン1、2で共演したことがあり、今回の出演が実現すれば、約5年ぶりの再会となる。

また今作は、ドラマ『愛だと言って』のキム・ガウン作家が脚本を担当し、ドラマ『マザー〜無償の愛〜』『悪の花』などを演出したキム・チョルギュ監督がメガホンを取る。

なお、『白いスキャンダル』は現在出演者のキャスティング中であり、2026年下半期の撮影を目標に準備中である。放送時期は未定だ。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home−俺と世界の絶望−』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。

◇キム・ソヒョン プロフィール

1999年6月4日生まれ。6歳の頃から子役として数多くのドラマに出演し、2008年のドラマ『伝説の故郷』で正式デビューした。2012年、ドラマ『太陽を抱く月』の出演で知名度を上げ、キム・ユジョン、キム・セロンとともに韓国芸能界の「3大子役」と呼ばれた。『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』にコン・ユの妹役（前世）で出演。アニメ映画『君の名は。』の韓国語吹き替え版ではヒロイン・宮水三葉役の声を担当している。最近の主演作に『仮面の王 イ・ソン』『恋するアプリ Love Alarm』『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』『月が浮かぶ川』（原題）など。