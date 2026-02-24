

「I‘m Naomi Watanabe―自分を信じた20年―」場面カット

渡辺直美に密着した「I‘m Naomi Watanabe―自分を信じた20年―」（3月7日午後11時00分〜）がNHK総合で放送される。渡辺直美の20年、そして今が詰まった45分。

名実ともに日本を代表する芸人となった渡辺直美。芸人として唯一無二の道を歩み続ける彼女が、芸歴20年目となる今年、ピン芸人史上初となる東京ドーム公演を実施。ギネス世界記録に認定されるなど大成功に収めた。

東京ドームで45000人を爆笑の渦に巻き込んだ彼女はなぜ、こんなにも愛される存在となったのか？そこには彼女のある信念があった。

番組では、８か月に渡り彼女に密着。日本をはじめ、海外で活躍する姿はもちろん、東京ドームで表現した演出のこだわりや、そこに込めた思いなどこの番組だけの独占映像でOA。渡辺直美の20年、そして今が詰まった45分。

2007年にコンビとしてデビュー。その後、ピン芸人としてビヨンセのモノマネダンスパフォーマンスで一躍大ブレイク。以降、芸人としてはもちろん、バラエティー番組、俳優業、歌手などで人気を博す。2014 年にはアパレルブランドを立ち上げたり、インスタグラムのフォロワー数日本一になったりと、その人気は日本のみならず世界規模に。2016年にはニューヨーク・ロサンゼルス・台湾でワールドツアーを開催。そして2021年には拠点をニューヨークに移し、2023年には全米 7 都市をめぐるトークライブツアー、そして2024年にはニューヨークで初となるスタンダップコメディー単独ライブを開催し、ニューヨークから世界を視野に活動している。

そんな渡辺直美が2026年2月にピン芸人史上初めてとなる東京ドーム公演を開催。渡辺直美20年の歩みをすべて詰め込んだこの公演はギネス世界記録に認定されるなど大きな話題となった。番組では日本はもちろんニューヨーク、パリなどの海外を含め渡辺直美に８か月に渡り密着。ドーム制作の裏側、そこに込めた思い、そして彼女が大切にする信念などを、密着映像そして、1 ショットインタビューなどを交え紐解いてゆく。

渡辺直美メッセージ

私はめっちゃおしゃべりで、自分の考えていることを話すのは好きなんですけど、ここまでしっかり密着が入ったことはなかったので、ディレクターさんが私の素に引いてないかとっても心配です(笑)東京ドーム公演の準備はもちろん、ニューヨークやパリにまで撮影に来てくれたこともありました！きっと見た方は「渡辺直美ってこんなマジメなんだ！」って思うかも？ これを見てくれた人が、少しでも楽しめるといいなと思っているので、ぜひ気楽に見てくださいね！

番組情報

＜「I‘m Naomi Watanabe―自分を信じた20年―」＞【放送予定】3月7日（土）午後11時00分〜11時45分 NHK総合※NHKONEで同時配信・1週間見逃し配信