【DMM通販：BANDAI SPIRITS プラモデル商品 通常・抽選販売】 販売・抽選開始：2月25日14時

DMM通販にて、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした通常・抽選販売が2月25日14時より実施される。

今回2026年7月から9月に再入荷予定商品を対象にしており、「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」「HG 1/144 レジェンドガンダム」「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」「MG 1/100 MSN-04 サザビーVer.ka」「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」「MG 1/100 V2ガンダム Ver.Ka」「MG 1/100 ガンダムX」「HG 1/144 ガンダムレオパルド」など、様々な作品のガンプラが抽選販売にラインナップ。

その他にも、美少女プラモ「30MS」より「30MS SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム)」「30MS SIS-H00 セスティエ[カラーC]」「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」「30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA]」「30MS SIS-Y00 シュレミ[カラーB]」などのほか、「機動警察パトレイバー EZY」のプラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」、「30MS×FGO」より「(仮)30MS シールダー/マシュ・キリエライト(新衣装Ver.)」「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」など、様々な商品も抽選販売の対象となっている。

また通常販売では、「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム」「HGUC 1/144 シナンジュ・スタイン (ナラティブVer.)」「HGUC 1/144 V2アサルトバスターガンダム」などのガンプラや、美少女プラモ「30MS」より「30MS SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム)」「30MS SIS-D00 ネヴァリア［カラーA］」「30MS オプションボディパーツ タイプMD01[カラーA]」などのほか、「30MF」「30MM」のプラモデル、デカール、アクションベース、ニッパーなどの工具類がラインナップしている。

「BANDAI SPIRITS プラモデル商品」抽選販売対象商品（一部抜粋）

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRIT 2021

(C)HEADGEAR (C)機動警察パトレイバー EZY製作委員会

(C)HEADGEAR/EMOTION/TFC

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT