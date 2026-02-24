¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ËÌÂ¤¦40Âå¤¬¸«¤Ä¤±¤¿Àµ²ò¡Ö¤¿¤Ã¤¿2¿§¤Ç»à¤Ì¤Þ¤ÇOK¡ª¡×693±ß¡¦1540±ß¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¦
¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦Áª¤Ó¤Ç¡¢¤â¤¦ÌÂ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© 40Âå¤ÎÌÜ¸µ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¹¤ë¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´é¿§¤òÀ°¤¨¤ë¿§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡49ºÐ¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢4ËüÅÀ¶á¤¤¥³¥¹¥á¤ò»î¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¡£40Âå¤¬ºÇ¸å¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¿§¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿2¿§¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¤Ê¤¼40Âå¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÇÌÂ¤¦¤Î¤«
¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤¬»÷¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë40Âå¤Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È©¤Î¼Á´¶¤ä¥È¡¼¥ó¤¬ÊÑ²½¡£»÷¹ç¤¦¿§¤ä¼Á´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Äù¤á¿§¤ò¹¤¯¤Î¤»¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ò¤Î¤»¤ë¤È¡¢¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£Âç¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤¹¿§¤È¹ü³Ê¤òÀ°¤¨¤ë¿§¡£¤³¤Î2¤Ä¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¤â¤¦ÌÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Âç¿Í¤Î¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤¹ÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤á¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Î¿§¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼Â¤Ï¡¢40Âå¤³¤½ÀÄ¤ß¤ò´Þ¤ó¤ÀÌÀ¤ë¤á¤Î¤¯¤¹¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£Âç¿Í¤Î²«¤°¤¹¤ß¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÇòÌÜ¤¬À¡¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬¤ä¤ï¤é¤°¡¢Í¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤Ò¤È¸ý¤ËÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥â¡¼¥ô´ó¤ê¤äÀÖ¤ß¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
¡¡È©¤Ë¤Î¤»¤¿¤È¤¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤éÈ©¤äÇòÌÜ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥×¥Á¥×¥é¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¡ä
¡Ö¥±¥¤¥È ¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦ MV-1 ¥â¡¼¥ô¥Ý¥Ã¥×¡×1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨É®¼ÔÄ´¤Ù
¡¡¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£¼Á´¶¤¬°Û¤Ê¤ë4¤Ä¤Î¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Çö¤Å¤¤ÇÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢40Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡ÖMV-1¥â¡¼¥ô¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤ÀÄ¤ß¤È¤¯¤¹¤ß´¶¤¬¤¢¤ëÌÀ¤ë¤á¤Î¥â¡¼¥ô¥Ô¥ó¥¯¡£¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤é¤º¡¢Æ©ÌÀ´¶¤À¤±¤òÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§Àß·×¤Ç¤¹¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÊ¤è¤¯Âç¿Í²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥¤¥¯Ë¡¡ä
¡ ¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤È²¼¤Þ¤Ö¤¿ÌÜÆ¬¤«¤é3Ê¬¤Î2¤Þ¤Çº¸¾å¤Î¿§¡¢½Å¤Í¤Æº¸²¼¤Î¿§¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¦¾å¤Î¿§¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿3Ê¬¤Î1¤È¡¢¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Î¹õÌÜ¤Î¾å¤«¤éÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆó½ÅÉýÄøÅÙ¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÌÜ¿¬Â¦Êý¸þ¤Ø¼Ð¤á¾å¤Ë¤Ü¤«¤·¤Þ¤¹¡£
£ º¸²¼¤Î¿§¤ò¹õÌÜ¤Î¾å¡¢Æó½Å¤Î¾å¤Ë·Ú¤¯¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡Ã¯¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¹ü³Ê¿§¡£²«¤ß¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢²¦Æ»¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¡£¤¿¤À¤·Áª¤Ö¤Ê¤é¡¢²«¤ß¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾åÉÊ¤Ê¥È¡¼¥ó¤ò¡£È©¿§¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¿§¤À¤«¤é¤³¤½Éâ¤«¤º¡¢ÌÜ¸µ¤Î¥È¡¼¥ó¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹ü³Ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£Ã±¿§¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥Á¥×¥é¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¡ä
¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ 01 ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¡×693±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëµ±¤¡¢ºÌ¤ê¤ÇÌÜ¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯»Å¾å¤²¤ë3¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¸ú²Ì¤Ç¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤·¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½çÈÖ¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¡£Ê´´¶¥ì¥¹¤Ç¤·¤Ã¤È¤êÌ©Ãå¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö01 ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢È©¿§¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÌÀ¤ë¤á¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¡£ÌÜ¸µ¤Î¥È¡¼¥ó¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹ü³Ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ç¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ã¥á¥¤¥¯Ë¡¡ä
¡ ¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤È²¼¤Þ¤Ö¤¿ÌÜÆ¬¤«¤é3Ê¬¤Î2¤Þ¤Çº¸¤Î¿§¡¢½Å¤Í¤ÆÃæ±û¤Î¿§¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¦¤Î¿§¤ò¾å²¼¤Î¤Þ¤Ö¤¿3Ê¬¤Î1¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
