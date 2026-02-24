アイコンe:はコスパ優秀！

ホンダ・アイコンe:｜Honda Icon e:

ホンダ「アイコンe:」は、「Easier and Economical Commuter」を開発コンセプトに、ユーザーのライフスタイルに寄り添う、使い勝手の良さを目指して開発された電動二輪車。

動力用電源には着脱式バッテリーを採用。持ち運びにも便利なコンパクトな充電器により、車載状態とバッテリー単体の2通りの方法で充電可能だ。充電時間は100Vの外部電源に接続した状態で、0%から100%まで約8時間だ。

後輪にコンパクトなインホイールモーターを採用し、パワーコントロールユニットがモーター出力を効率的に制御することで、一充電あたりの走行距離81km（30km/h定地走行テスト値）を実現。クリーンで静かな走行が可能だ。

スイッチひとつで切り替えが可能なECONモードを搭載し、スロットル操作に対するモーターの出力を抑え、省エネ走行に寄与する。ブレーキシステムは、前後輪に適切な割合で制動力を配分するホンダ独自のコンビブレーキ（前・後輪連動ブレーキ）※を採用。フロントにはディスクブレーキを装備している。

※「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムで、ブレーキングの基本は左右のブレーキレバー（前・後輪ブレーキ）を同時に操作すること

車体は主要部品の配置を最適化することで、シンプルでスリムなパッケージ。余裕のあるシートスペースとフラットなフロアスペースにより、自由度の高いライディングポジションが得られる。

灯火器には、夜間走行時の安心感にも貢献する高輝度なLEDを採用。ヘッドライトは凹凸のないフラッシュサーフェスのシンプルなデザインとし、「アイコンe:」のもつ先進性を演出。

メーターは反転液晶表示としたフルデジタルメーター。スピードメーターに加え、バッテリーの残量表示などさまざまな情報をシンプルに表示することで、優れた視認性に寄与している。

シート下には、ヘルメットなどの収納が可能な容量26L（※）のラゲッジボックスを装備。また、フロント部内側には、500mlのペットボトルも入るフロントインナーラックと、携帯端末の充電にも便利なUSB Type-Aソケットが備わる。これに加え、買い物袋などが掛けられるコンビニフックをフロント部内側に装備し、利便性に配慮。通勤や通学、買い物など日常での使い勝手に優れている。

※ホンダ測定値。ヘルメットの形状・大きさによってはラゲッジボックスに入らない場合がある

ボディカラーは上質感のある「パールスノーフレークホワイト」、精悍な印象の「ポセイドンブラックメタリック」、そして日常に彩りを加える「キャンディラスターレッド」の3色が設定された。

アイコンe:の価格は、バッテリー・充電器付きで税込22万円。クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助金）の対象外ではあるものの、非常にリーズナブルな価格設定だ。

同じく原付一種扱いの「EM1 e:」は、バッテリー・充電器付きで税込32万100円（こちらはCEV補助金対象）。一充電あたりの航続距離は53kmとなっている。

個人でコミューターとして使用するなら、アイコンe:の方がリーズナブルかつシート下の収納スペースが確保された分、使い勝手も良さそうだ。

また、2025年11月から施行された排ガス規制に適合した「新基準原付」扱いで、ホンダの最もリーズナブルなスクーター「Dio110 Lite」が税込23万9800円であることを踏まえると、アイコンe:の登場でコミューターとして電動モデルが有力な選択肢になったと言えるだろう。

SPECIFICATIONS

ホンダ・アイコンe:｜Honda Icon e:

ボディサイズ：全長1795×全幅680×全高1085mm

ホイールベース：1300mm

最低地上高：135mm

最小回転半径：2.0m

シート高：742mm

乗車定員：1名

車両重量：87kg

モーター最高出力：1.8kW（2.4ps）/618rpm

モーター最大トルク：85Nm（8.7kgf-m）/110rpm

駆動用バッテリー：リチウムイオン電池（48V/30.6Ah）

一充電走行距離：81km（30km/h定地走行テスト値）

価格（税込）：22万円