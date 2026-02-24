お笑い芸人のスギちゃんが２４日、Ｘを更新。便意が我慢できず、思わず取った行動に共感の声が相次いだ。

スギちゃんは電車で移動中に便意をもよおすも「しかし目的の駅まで５０分あるぜぇ ５０分もあれば間違いなく電車内で３回ちびることになるぜぇ 途中下車したら目的地に予定時間をオーバーしてしまうぜぇ」という大ピンチに。

ここからスギちゃんは必死の検索で、二つ先の駅で降りれば５分後に電車がくるため、それに乗れば間に合うと発見。必死で２駅我慢し、トイレに飛び込んだが…。

５分しかないにも関わらず「ちくしょーーー。トイレ大便器５個あるのに全部埋まってやがるぜぇ。そして１人待ってやがるぜぇ 終わったぜぇ」と個室はすべて人が入っていたという。

個室からはトイレットペーパーを回している音もしなければ、ズボンをあげているような音もしない。もうダメだ…。そう思った瞬間「大きい声が出たぜぇ もぉ無理だ出る！！」と絶叫。「前に待っていた１人の男性を追い抜き、全個室を一つ一つコンコンしながら、もう無理です、出て下さいお願いしますと言ってたぜぇ」と全個室をノックし、出てくれと訴えたという。

果たして「２部屋から扉が開いたぜぇ」「しかもトイレを流す音もトイレットペーパーをカラカラする音もしないでだぜぇ」と、どうやら少なくとも２人は用を足すのは終わっていた様子。「あんたたち何してましたの？だぜぇ」という疑問を抱えながらも、前の男性の次に無事に個室をゲット。「マジで危なかったぜぇ 本当に限界だったぜぇ」と座ったのは蓋の上。すぐに気が付き、蓋を上げたが「危うく蓋の上にするところだったぜぇ」。

わずか５分の乗り換え時間だったが「なんやかんやで奇跡的に間に合ったぜぇ」と無事に乗り換え電車に乗車できたという。

ファンからは「危機に直面している方達のためにもトイレ個室でのスマホやタバコは控えましょう」「スマホの弊害ですね。本当に限界の人にはたまらなく迷惑ですね」「それにしても、個室を一つ一つノックしてお願いする勇気は本気で尊敬するレベル」「そうか、無理ですコンコンしていいんだ！ありがとうスギちゃん」「全室コンコンしながら『出て下さい』のくだりで人類最強のメンタルを見たスギちゃん」などの声が上がっていた。