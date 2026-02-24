2月19日、チャールズ国王の弟アンドルー元王子（66）が逮捕されたと英BBCが報じた。アメリカで性的虐待などの罪で起訴された資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に逮捕・起訴され、同年66歳で死亡）に機密情報を漏洩した疑いとみられ、詳しい容疑は明らかになっていない。BBCによると、アンドルー元王子は逮捕の約11時間後に釈放されたが、捜査は続いており、一貫して不正行為を強く否定しているという。

【実際の写真】胸元とお腹を露出した若い女性とその腰を抱く英アンドルー元王子



アンドルー元王子（2023年撮影） ©AFP＝時事

2025年10月には、少女への性的虐待疑惑を受けて、「王子」の称号を剥奪されていた。この逮捕を受けて、「英政府はアンドルー元王子を王位継承権の順位から外す法案を検討している」とも報じられている。

エプスタインおよびアンドルー元王子からの被害を、実名で告発した女性がいる。昨年夏、現地の報道をもとに事件について取り上げた、在米ライター・堂本かおる氏の寄稿を、一部をアップデートして公開する。

ヴァージニア・ジュフリーはジェフリー・エプスタインとその恋人であり少女たちを“リクルート”したギレーヌ・マクスウェルからの虐待に声を上げ、長年にわたって果敢に闘った女性だが、今年4月、オーストラリアの自宅で自らの命を絶った。

ヴァージニアは1983年生まれ、フロリダ州で育っている。わずか7歳から家族の友人に性的虐待を受けていたと言い、荒んだ家庭環境に耐えられず、12歳で家出。一時期、セックス・トラフィッカー（＝性的人身売買を行う人物）とも暮らしたが14歳で自宅に戻っている。

17歳の夏、トランプがフロリダ州に持つ邸宅・マールアラーゴで父親がメンテナンスの仕事をしていたことから、ヴァージニアもマールアラーゴの中にあるスパのロッカールーム係員として働くこととなった。それまで見たことのないマールアラーゴの高級な雰囲気に息を飲んだヴァージニアは、マッサージ・セラピストになりたいと願うようになった。

トランプの友人エプスタインの恋人としてマールアラーゴに出入りしていたギレーヌ・マクスウェルはそんなヴァージニアに目を付け、「エプスタインがマッサージ師を探しているから今夜、 面接に来ない？」と声を掛けた。

マクスウェルの親身な態度を信じ、マッサージ・セラピストになる絶好のチャンスだと思った17歳のヴァージニアを待っていたのは、全裸で横たわるエプスタインだった。エプスタインに服を脱ぐよう指示されたヴァージニアは、過去の経験から「これが人生のあり方だ」と思ったという。何かを得るには、幼い自分の性を差し出さねばならないのだと。

アンドルー元王子から強要された「計3回の性行為」

以後2年間、ヴァージニアはエプスタイン、マクスウェルとともにニューヨークやヴァージン諸島にあるエプスタイン私有の島「エプスタイン島」に飛んで性行為を重ねさせられた。ヴァージニアはロンドンにも連れて行かれ、英国のアンドルー元王子（1960年生、現在66歳）とも計3回、性行為を強要されたと証言。英国社交界でも名を知られていたマクスウェルがアンドルー元王子をエプスタインに紹介したのだった。

2002年、ヴァージニアは19歳になった自分にエプスタインが興味を無くしたことを知り、タイにあるマッサージ・スクールの学費を出すよう交渉した。これを機になんとか自立しようと考えたのだった。タイに飛んだヴァージニアは、そこでオーストラリア人のマーシャルアート武闘家、ロバート・ジュフリーと知り合う。ヴァージニアはロバートに全てを話し、2人はオーストラリアに飛び、結婚した。3人の子供にも恵まれ、5年間は平和に暮らせたという。

被害を公表し、加害者たちに対して訴訟を起こす

しかし、エプスタインが初回の逮捕をされた翌年の2007年にヴァージニアはエプスタインとマクスウェルからの電話を受ける。2人はFBIの捜査がヴァージニアにも及び、自分たちに不利な証言をしていないか心配したのだった。

2008年、エプスタインのみが収監されるが、司法取引により刑務所からほぼ自由に出歩けるという驚くべき厚遇を受ける。これに怒りを覚えたヴァージニアは意を決して自分がエプスタインとマクスウェルの被害者であると名乗り出る。以後、加害者たちへの訴訟を起こし、メディアの取材に繰り返し応えていく。

そんなヴァージニアにとって、2019年の2度目の逮捕の直後にエプスタインが拘置所で自殺したことは大きなショックだった。ヴァージニアはNBC『Dateline』のインタビューでこう語っている。

「私はあのモンスターを悼んでいるのではありません。あの男に責任を負わせる能力を私が失ったことを嘆いているのです」

2021年、ヴァージニアがアンドルー元王子に対して訴訟を起こすと、アンドルー本人だけでなく、英国王室もアンドルーがヴァージニアに性行為を強要したことを否定した。勇気を振り絞って名乗りを上げた性被害者が、その主張を欧州の王室によって全世界に向けて否定された、つまり、嘘つき呼ばわりされたことは、どれほどのショックであり、恐怖であったことだろうか。

それでもアンドルー元王子は金額非公開の和解金を支払い、生前のエリザベス女王は自身の息子であるアンドルーに対し、「ヨーク公爵」の称号は維持させるものの、以後、公務には就かせないと取り決めた。

性被害だけでなく夫からのDVにも苦しめられていた

こうしてエプスタインとマクスウェルへの戦いを続けたヴァージニアだが、夫からの激しいDV（家庭内暴力）にも苦しめられていた。ヴァージニアの死後に家族が見つけた日記には、「妻の功績を称賛する代わりに、彼は嫉妬し始めた。人身売買被害者の支援活動をやめさせようとしている」と書き記されていた。

ヴァージニアと夫は2023年に別居している。3人の子供の親権で揉め、ヴァージニアは裁判所命令により子供たちとの面会を禁じられた。ヴァージニアにはこれが何よりも辛かった。それでも一家は二男の18歳の誕生日を祝うために2025年1月に旅行に出掛けるが、夫は苛烈な暴力を振るい、ヴァージニアは病院に搬送されている。

その2カ月後の3月、ヴァージニアが運転していた車に猛スピードで走っていたスクールバスが衝突し、瀕死の重傷を負う。

事故から数日後にヴァージニアはアザだらけで横たわる自身の写真をインスタグラムにポストしている。腎不全と診断され、医師から治療を受けなければ余命4日と告げられた、最後にもう一度だけ子どもたちに会いたいと書き添えている。ヴァージニアの兄は、妹の症状が交通事故によるものなのか、夫から受けたとされる暴行の合併症なのか、あるいはその両方なのか不明としている。

交通事故から約1カ月後となる2025年4月、家族はヴァージニアがオーストラリアの自宅で自殺したことを公表した。“家族”とはヴァージニアの2人の兄とその妻たちであり、夫ロバートは含まれていなかった。

さらにその3カ月後の2025年7月、アメリカではエプスタイン・ファイルの公開を巡って大騒動となっている折り、トランプはジャーナリストに対し、エプスタインとの交友は自分から絶ったのだと語った。その理由として「エプスタインはマールアラーゴで私のために働いていた者たちを盗んだ」とした。亡くなったヴァージニア・ジュフリーもマールアラーゴのスパで働いていたことを知っているかと聞かれたトランプは、エプスタインが「彼女も盗んだ」と答えた。

これを知ったヴァージニアの遺族は「“盗んだ”など、妹はモノではない」と、新たな怒りを表した。遺族は2025年10月に出版されたヴァージニアの自叙伝『Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice』（ノーバディーズ・ガール：虐待からの生還と正義のための闘いの回顧録）の内容も憂慮していた。

生前の執筆時、ヴァージニアは夫から自身と子供たちを守るために、夫はエプスタインから自分を救ってくれたと描写し、夫からの身体暴力には触れなかった。小児性愛と人身売買を糾弾しながらDVを隠蔽することの矛盾に気付いたヴァージニアは、その死の直前に内容を改定したがっていたと遺族は語っている。

ヴァージニア・ロバーツ・ジュフリー。小児性愛者およびDVの犠牲者でありながら、長年にわたって闘った女性。3人の子供を何よりも愛し、周囲からは「親切で、良い母親」と評されていた女性。2025年4月24日、最愛の子供たちを残して逝去。享年41歳。

