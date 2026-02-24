人気音楽グループ・ＸＧが２４日、プロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで２３日に現行犯逮捕されたことを受けて、公式Ｘでコメントを発表した。

事務所からのコメントと合わせて文面をアップ。メンバーからはファンへ向けて、「いつも支えてくださっているＡＬＰＨＡＺの皆さま、関係者の皆さまへ。私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい。突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています。日頃から支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、あらためて強く感じています」とメッセージを送った。

「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、ＸＧとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです」と思いを伝えた。ＸＧは自身２度目のワールドツアー中。３月１４日には福井公演が控えている。

また、事務所コメントでは「一連の報道に関して、ＡＬＰＨＡＺの皆さま及び関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「現在、警察による捜査が行われており、全面的に協力しております。尚、本件につきまして、ＸＧの関与は一切ございません」と強調した。